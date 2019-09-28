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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Квят: В гонке буду стартовать почти из Москвы, но верю в успех

Текст: Илья Соболев (Сочи)
Для российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята домашний этап "Формулы-1" в Сочи с самого начала пошел не по плану.

Перед ВТБ Гран-при России на болиде гонщика "Торо Россо" была заменена силовая установка, что обернулось наказанием в виде старта в предстоящей гонке с последнего ряда. На этом испытания Квята не закончились. В течение трех тренировочных сессий машина россиянина ломалась дважды. По итогам второго случая в "Торо Россо" решили снова заменить мотор на его болиде. Поскольку соответствующая процедура не быстрая, за ходом квалификации гонщику пришлось наблюдать с капитанского мостика. Впрочем, несмотря на все удары судьбы, к журналистам Квят вышел в неплохом настроении и много шутил.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Каково это следить за квалификацией со стороны?

Даниил Квят: Постарался послушать команду, как все работает изнутри. Это всегда полезно. Мы не участвовали в квалификации, потому что нам она все равно была не нужна. Шучу (улыбается). Замена двигателя оказалась слишком длинной, и сразу стало понятно, что мы не успеем все сделать вовремя. Увы, но такое иногда происходит.

И все это на домашнем Гран-при.

Даниил Квят: Я стараюсь не думать об этом в таком ключе. Это "Формула-1", здесь такое бывает. Главный день уик-энда по-прежнему завтра. Нас ждет гонка, в которой мы будем стараться делать свою работу. Поэтому не вижу смысла вешать нос.

До недавнего момента технических сбоев ведь практически не было.

Даниил Квят: Проблемы стали возникать три гонки назад. Уверен, что ребята из Honda прикладывают все усилия, чтобы форс-мажоров было меньше. Надеюсь, что у нас будет прогресс.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Не давило психологически, что рано или поздно что-то должно произойти?

Даниил Квят: Нет, я не зацикливаюсь на этом. Это техническая часть "Формулы-1", которую нужно принять.

Что теперь ждать от завтрашнего дня?

Даниил Квят: Уверен, мы все еще можем хорошо выступить. Я буду стартовать очень издалека, практически из Москвы (смеется). Но, думаю, у нас будут возможности для атаки. Попытаемся побороться с парнями за место в топ-10, почему бы нет.

Ждете дождя?

Даниил Квят: Почему бы нет. Если он пойдет, мне это будет только на руку. Но даже если трасса будет полностью сухой, произойти может все что угодно. Вспомните гонку в Спа: пятница и суббота для меня прошли ужасно, а воскресенье было великолепным (в Гран-при Бельгии Квят стартовал 19-м, но к финишу пришел 7-м - прим. "РГ"). Поэтому не собираюсь сдаваться.

Прошла информация, что ваша команда может поменять название. Что вы об этом думаете?

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Даниил Квят: Я знаю об этом столько же, сколько и вы, поэтому мне нечего сказать. Главное, чтобы команда добивалась успехов. Не так важно, под каким названием это будет происходить.

Какова ситуация с шлемом с новым дизайном? Вам разрешили его использовать?

Даниил Квят: Нет. Правила есть правила. Буду выступать в старом.

Спорт Формула-1 Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Гран-при "Формулы-1" в Сочи
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