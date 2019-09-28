Квяту заменят мотор после поломки во время практики на Гран-при России

На трассе "Сочи Автодром" прошла заключительная третья сессия свободных заездов на 16-м этапе чемпионата "Формулы-1" - ВТБ Гран-при России.

Лучшее время показал монегасский пилот "Феррари" Шарль Леклер - 1 минута 32,733 секунды. Вторым стал его партнер по команде немец Себастьян Феттель (отставание - 0,316 секунды). Тройку замкнул британец Льюис Хэмилтон (+0,396) из "Мерседеса".

Что касается российского гонщика "Торо Россо" Даниила Квята, то ему на домашней трассе отчаянно не везет. Несмотря на то, что непосредственно перед Гран-при России на его болиде заменили силовую установку, технические проблемы никуда не делись. Из-за неполадок топливной системы в первой тренировке Квят проехал только пять кругов, а в третьей практике его машины хватило всего на четыре круга, по итогам которых он показал 19-й результат, уступив лучшему времени 3,348 секунды.

На этот раз проблема оказалась в моторе. В итоге было принято решение заменить двигатель уже по ходу сочинского этапа. На стартовой позиции россиянина это никак не отразится - из-за смены силовой установки еще перед началом этапа он был наказан стартом в гонке с последнего ряда. Однако еще неизвестно, успеют ли механики "Торо Россо" установить новый двигатель к квалификации, которая начнется в 15.00 по московскому времени.