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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Художница из Алапаевска превратила обычную пятиэтажку в арт-объект

Текст: Ольга Штейн
Художница из Алапаевска расписала стены в подъездах, чтобы дом попал в книгу рекордов Гиннесса как самый красивый в России.
Фото: Ольга Штейн/РГ Фото: Ольга Штейн/РГ
Фото: Ольга Штейн/РГ

Входные группы в подъезды дома на улице Калинина, 7/2 в Алапаевске обрамляют пейзажи с цитатами классиков, а на стенах между этажами красуются изящные цветы, деревья и пляжные зонтики.

Автор работ - Марина Татаринова. Ей 57, по образованию - сварщик, художник-оформитель и чертежник. Десять лет она рисовала агитационные плакаты на металлургическом заводе, 18 лет делала афиши и декорации в местном ДК и еще немного занималась ювелирным делом - вырезала из камня шкатулки и украшения.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Способность к рисованию у меня от папы. Он всю жизнь рисовал, хоть это и не было его профессией, - рассказывает она.

Идею расписать подъезд ей подкинула старшая по дому. Марина сказала: если рисовать, то во всем доме.

Начала с родного подъезда. Около своей квартиры на первом этаже изобразила бревенчатую избу - потому что всегда мечтала о собственном доме. Рядом с электрощитом - церковь. Вдоль лестницы на второй этаж - речка, еще выше - лес, цветы. На пятом этаже - пальмы, море и выглядывающие из-за пляжного зонтика стеклянные высотки заграничного курорта.

- Я рисую не только то, что хочу, но и то, что просят жители, - объясняет Марина. - Одна женщина, к примеру, сказала, что влюблена в Египет. В итоге у нее по всему этажу верблюды и пирамиды.

Перед тем, как рисовать, Марина приводит в порядок и стены, и потолок: штукатурит, белит, грунтует: С управляющей компанией мы ничего не согласовывали, но они в курсе моей работы, претензий нет. Коммунальщики, думаю, только рады - им меньше забот, не нужно ничего ремонтировать. А деньги на текущий ремонт, которые жильцы платят по квитанциям, копятся - нам крышу нужно чинить, на это их и потратим.

Автор работ - Марина Татаринова - по образованию сварщик, художник-оформитель и чертежник. Ольга Штейн/РГ

Расписывать подъезды - удовольствие недешевое. Один подъезд обходится тысяч в 15-20. Марина просит соседей скидываться хотя бы на краску. Жильцы, в основном, соглашаются.

За три года она навела красоту в пяти подъездах. Причем, не только изнутри, но и снаружи: рядом с каждой дверью в подъезд пейзаж, причудливые цветы и птицы или мультяшные герои. Поверх рисунка - цитата из классика или просто хорошие слова.

- У меня еще один подъезд остался не расписанным. Сейчас работаю там. Когда закончу, будем подавать заявку в книгу рекордов Гиннесса. Хотим, чтобы наш дом признали самым красивым в России, - говорит Марина.

Жильцы к ее стараниям относятся по-разному: кто-то с восторгом, а кто-то с безразличием: "Есть и есть, я привык. Мне все равно, что на стенах нарисовано".

- У нас люди такие: никому ничего не надо, - вздыхает одна из жительниц дома Ирина Самсонова. - А мне очень нравится. Совсем другое настроение, когда в подъезде такая красота!

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