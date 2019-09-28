Николай Цуканов высоко оценил реализацию нацпроектов в Югре

В ходе визита в Югру полномочный представитель президента России в Уральском округе Николай Цуканов провел совещание в правительстве региона, посвященное реализации на территории округа национальных проектов. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Все, что делаем, - для людей

- Пока мы не даем оценку, поскольку нацпроекты исполняются первый год. Наша с вами задача - посмотреть, что нужно сделать, чтобы все показатели были достигнуты, -отметил Николай Цуканов.

С этой целью участие в совещании приняли специалисты департаментов аппарата полномочного представителя президента России вУрФО, и в режиме видеосвязи - профильных министерств правительства России.

В ходе обсуждения они отмечали сильные и слабые, на их взгляд, стороны в достижении поручений главы государства.

Так, статс-секретарь - заместитель министра спорта России Надежда Ерастова констатировала, что Югра сегодня в авангарде регионов страны по развитию сферы образования.

- Министерство просвещения подтверждает, все практики, которые реализуются сегодня в Югре, показательны и полезны для большинства регионов, - отметила она.

Напомним, модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Югре признана Минфином и Минпросвещения России лучшей практикой в стране. Реализация сертификата обеспечила доступ к бюджетному финансированию негосударственного сектора в сфере дополнительного образования и рост количества негосударственных организаций в девять раз за четыре последних года.

Николай Цуканов отметил, что Югра - в пятерке лидеров страны по уровню экономического здоровья. Население округа растет. Построенные автомобильные дороги регионального значения - одни из лучших в России. Регион - передовик в части внедрения и использования цифровых технологий. В округе практически решен вопрос с созданием надежной IT-инфраструктуры, реализуются проекты внедрения сквозных цифровых технологий в процессе оказания госуслуг.

- Это хорошая база, которую нужно использовать, в том числе для появления новых технологических компаний, притока кадров и расширения межрегиональных связей в округе, - подчеркнул он. - Внушительный ресурсный потенциал позволяет рассчитывать на исполнение поставленных стратегических задач.

Особое внимание Николай Цуканов уделил оценкам общественного мнения. Так,по данным социологических опросов, 59,3 процента жителей Югры положительно оценивают состояние дошкольного образования, 53 процента удовлетворены уровнем благоустройства населенных пунктов, 52 процента - организацией сбора и вывоза бытовых отходов. По удовлетворенности системой здравоохранения Югра - на пятом месте среди всех субъектов России. В целом ситуация в этой сфере удовлетворительная - говорят 48 процентов жителей.

- Нужно помнить, что мы работаем для людей, и их оценка для нас является высшей и окончательной, - особо подчеркнул полномочный представитель президента России в УрФО.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что и ее позиция как главы региона зиждется, в первую очередь, на запросах и требованиях граждан.

- Мы считаем их справедливыми, реагируем, чтобы двигаться дальше, - отметила Наталья Комарова. Она признала, что вопросы здравоохранения - одни из самых острых в нашем регионе. Чтобы обсудить их с югорчанами, найти пути решения, в ближайший понедельник, 30 сентября, состоится тематическая онлайн-конференция.

Опираемся на мнение президента

Говоря о реализации национальных проектов, глава Югры отметила, что правительство округа работает, опираясь на мнение президента России Владимира Путина о том, что необходимо предъявлять людям плоды своей работы, понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей и каждого человека.

Наталья Комарова подробно рассказала, как в Югре начиналась работа над нацпроектами, а именно - о стратегических сессиях, в ходе которых были найдены пути реализации указов президента, и включены в государственные программы округа.

Татьяна Андреева/РГ

Напомним, Югра зарегистрировала свое участие в одиннадцати нацпроектах, за исключением "Науки". В составе портфелей 53 региональных проекта, десять реализуются по инициативе Югры.

Созданы проектные команды, в состав которых наряду с государственными и муниципальными служащими входят представители общественности, участники конкурса "Лидеры России", победители региональных конкурсов, активные граждане.

В целом, на реализацию региональных проектов в 2019 году запланировано 46,8 миллиардов рублей, в том числе 3,3 миллиарда -средства федерального бюджета; 24,1 - Югры. Одиннадцать миллиардов рублей предусмотрели фонды, институты развития, организации и частные инвесторы. 6,8 миллиардов будет направлено в рамках программы "Сотрудничество". Из бюджетов муниципальных образований на нацпроекты запланировано 1,6 миллиардов.

Что необходимо подтянуть

Для повышения эффективности национальных проектов правительство Югры приняло решение о сокращении сроков подготовки и проведения закупок уполномоченным органом, заказчиками округа, участвующими в реализации национальных проектов.

Губернатор Югры акцентировала внимание полномочного представителя президента на вопросах, требующих решений на федеральном уровне.

Так, со стороны округа сделано все необходимое по утверждению в системе "Электронный бюджет" паспортов региональных проектов с планами мероприятий, типизацией контрольных точек. Вместе с тем по части региональных проектов завершить утверждение планов мероприятий до сих пор невозможно из-за ошибок в работе ГИИС "Электронный бюджет". "По каждому зафиксированному сбою мы работаем с нашими коллегами из службы технической поддержки министерства финансов. Уверена, благодаря совместной работе эти препятствия будут устранены, - выразила надежду Наталья Комарова.

Не урегулированными остаются вопросы, касающиеся предоставления отчетности. Органы власти Югры ежемесячно направляют отчеты по национальным проектам в десять контролирующих инстанций.

- Надеемся, в скором времени система и коммуникации в этом отношении будут настроены более эффективно, - отметила Наталья Комарова.

По словам губернатора, по отдельным показателям проектов "Старшее поколение", "Содействие занятости женщин", "Цифровое государственное управление", "Цифровые технологии" на федеральном уровне не утверждены методики расчета.

- По нашей инициативе Минпросвещения России совместно с Минэкономразвития России обсуждают изменения в приказ Росстата "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий", направленные на корректировку формы статнаблюдения за количеством детей, которые получают дополнительное образование, в том числе в негосударственном секторе, - сообщила Наталья Комарова.

Стоит отметить, что по показателю "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием" проекта "Успех каждого ребенка" не учитываются, получающие дополнительное образование в малых предприятиях с численностью работников менее пятнадцати человек. В результате не учтено 5,9 тысяч югорских детей, получающих услуги по сертификату дополнительного образования.

Работа ведется колоссальная

Губернатор Югры сообщила и о достигнутых результатах.

По проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в Югре расселены нуждающиеся с 7,4 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечено жильем 360 человек. В результате перевыполнены годовые показатели по расселению очередников с 5,7 тысяч квадратных метров и обеспечению 330 человек. При этом правительство ставит задачу расселить людей с нескольких десятков тысяч квадратных метров жилья.

Об этом рассказал заместитель губернатора округа Андрей Зобницев.

- В этом году дополнительно за счет средств бюджета региона мы планируем расселить нуждающихся с 92,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья, благодаря чему до 4,7 тысячи югорчан обеспечить благоустроенным жильем. При этом мы руководствуемся методическими рекомендациями министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса России, предъявляемые к жилым помещениям, которые приобретаются для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Всего по итогам года, с учетом показателей федерального проекта, планируем расселить людей с 98,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья и обеспечить благоустроенным порядка 4,8 тысячи жителей региона.

Проектом "Безопасные и качественные автодороги" в этом году предусмотрено строительство и реконструкция на тринадцати участках протяженностью 125,3 километрах; ремонт и капитальный ремонт на 94 участках протяженностью 210,7 километра.

По проекту "Формирование комфортной городской среды" в этом году в Югре будет благоустроено не менее 60 общественных и 28 дворовых территорий, а также восемь объектов по плану подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Завершатся эти работы в ноябре.

Губернатор Югры Наталья Комарова сделала акцент на развитии инфраструктуры.

- Вы, Николай Николаевич, справедливо заметили, Югра - северный регион, и все, что связано с инфраструктурой, для нас является показателем обеспечения нормального качественного уровня жизни людей. По нашим оценкам, примерно 60 процентов всех расходов на нацпроекты так или иначе связаны с инфраструктурными проектами, - констатировала Наталья Комарова. - Национальные проекты - программный документ с конкретными целями, эффективность достижения которых можно оценивать, -заключила глава региона.

В завершение Николай Цуканов высказал мнение о том, что другим регионам нужно использовать практику Югры, в частности, практику, когда на региональном уровне за каждым национальным проектом закреплен конкретный человек с персональной ответственностью.

- Работа ведется колоссальная. В Югре выделяются достаточно серьезные деньги, за что выражаю благодарность губернатору Наталье Владимировне Комаровой, - отметил Николай Цуканов.