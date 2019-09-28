В какую теплую страну можно сейчас улететь с Урала без визы и напрямую

На Урале уже выпал первый снег, а кто-то и в отпуске еще не успел побывать. Куда еще можно отправиться, если вы все-таки вдруг надумали отдохнуть уже завтра? Причем улететь напрямую, без визы и туда, где сейчас тепло и комфортно. Мы составили топ отпускных осенне-зимних направлений с вылетом из Екатеринбурга.

Вот что рассказали нам в Ассоциации туроператоров Урала. Во-первых, до середины октября можно вырваться в Тунис. Так, на острове Джерба будет еще тепло, сухо, а значит очень комфортно. Джерба - это самый большой остров у побережья Северной Африки. С материком он соединен мостом и паромной переправой. При этом температура на острове всегда на несколько градусов выше, чем на континенте: 27-28 градусов.

Можно выбраться и на юг Турции, куда многие туристы с Урала давно уже ездят, как на дачу. В Алании температура воды сейчас до сих пор еще 28 , а воздуха - 28-29. И такая погода продержится до середины октября точно.

Ну и конечно хит сезона - Доминикана. С 25 октября из Екатеринбурга можно будет впервые улететь в эту страну прямым рейсом. Раньше это можно было сделать только с пересадками в Москве или Санкт-Петербурге. Путь, правда, не близкий: в полете нужно будет провести 13,5 часов. Но это того стоит. Доминикана, как отмечают специалисты, отличается одной из самых продвинутых в мире систем "все включено". Кухня почти европейская, во многом благодаря тому, что территория страны столетиями была колонией испанской короны. Плюс, конечно, все экзотические фрукты, которые в самой Испании не растут - манго, ананасы, папайя, кокосы и так далее. Абсолютно прозрачный Атлантический океан и богатая история острова. Гаити, на части которого расположена Доминиканская республика, открыл Колумб, когда отправлялся в Индию на поиски этой страны и золота. Он чистосердечно считал, что эта земля и есть Индия. Америка была открыта несколькими годами позднее. В столице - Санто-Доминго - и сегодня стоит дворец Колумба, в котором он жил вместе со своей женой. К слову, о том, где похоронен Колумб, спорят сегодня три страны - Испания, Куба и Доминикана. И власти ни одной из них не решаются на проведение генетической экспертизы. Отлично понимая, что если миф будет разрушен, они лишатся значительной части турпотока.

В Доминикане, в отличие от Турции и Туниса, тепло практически круглый год. Даже в середине зимы, когда у нас крещенские морозы, там плюс 27 градусов. Причем, сами доминиканцы считают, что это холодно. Зато для уральцев это почти рай.

Еще целый ряд стран, в которых сейчас еще тепло, комфортно и куда, что немаловажно, можно вылететь прямым рейсом из Екатеринбурга, это - Вьетнам, Арабские Эмираты, Таиланд и Индонезия. Вьетнам, по словам бывалых туристов, привлекает стоимостью путевок и возможность дешево питаться. Пиковые месяцы для отдыха в Эмиратах - октябрь, ноябрь, при этом лететь из Екатеринбурга всего 4,5 часа.

Есть еще Шри-Ланка, виза там есть, но она пока для россиян бесплатная. Как отметили в Ассоциации туроператоров Урала, на период с 1 августа 2019 года по 31 января 2020-го, правительство Шри-Ланки отменило визовые сборы для граждан России и Украины. Причем, этой осенью туроператоры поставили прямые рейсы на Шри-Ланку из Екатеринбурга, уральцы активно бронируют туда туры. Первый вылет из Кольцово запланирован на 29 октября.

Тепло сейчас и в Китае, на Хайнане. Правда, вылететь можно только из Перми. По словам экспертов, в стоимость путевок может входить медицинская диагностика, что позволяет проверить здоровье и поправить его на специальных процедурах. Для этого в отелях работают гиды-переводчики.

Заметим, во все перечисленные жаркие страны, кроме Туниса и Турции, можно будет полететь и зимой.