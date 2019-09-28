В Верхней Туре открыли построенную по нацпроекту набережную

В Верхней Туре (Свердловская область) завершены работы по реконструкции набережной городского пруда, ставшей одним из победителей первого Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Проект получил на благоустройство грант в размере 30 миллионов рублей. А всего на восстановление потребовалось 104 миллиона рублей.

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев оценил обновлённую набережную и отметил, что конкурс лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений мотивирует людей на преобразование городов, пробуждает их творческую инициативу.

"Вам есть чем гордится: проект, который вы все вместе придумали, защитили и с которым победили на всероссийском конкурсе, успешно реализован. Не сомневаюсь, набережная Верхней Туры станет не только местом притяжения горожан и туристов, но и точкой роста городской экономики", - сказал Владимир Якушев.

Территория превратилась в многофункциональную и по-настоящему современную общественную площадку. Здесь установили качественное освещение, по желанию верхнетуринцев оформили широкую прогулочную зону, построили лодочный пирс, оборудовали площадки для проведения праздников. В исторической части набережной разместили артефакты, отражающие социально-культурное наследие города.

Благоустройство Верхней Туры, а также других уральских городов, началось в 2017 году. Это подразумевает приоритетный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". За прошедшее время было благоустроено 72 общественных территории и более 200 дворов. В этом году ожидается масштабное преобразование ещё 56 общественных территорий и около 70 дворов. Современные общегородские пространства уже открылись для жителей Арамили, Нижнего Тагила, Ачита, Верхней Салды, Ивделя, Карпинска, Невьянска и Михайловска.

В целом работы идут в 50 муниципальных образованиях и оцениваются более чем в 2 миллиарда рублей, из которых свыше 1,7 миллиарда - средства федерального бюджета.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году.

В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. За два года среди малых городов и исторических поселений России экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны.