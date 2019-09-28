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28.09.2019 12:18
Рубрика: В мире

Россияне не пострадали во время пожара на борту судна в Южной Корее

Текст: Александр Саможнев

Российские граждане из числа экипажа на загоревшемся в порту Ульсан в Южное Корее судна не пострадали. Всего на борту находились десять россиян, сообщили в Генконсульстве РФ в Пусане.

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Отмечалось, что дипломаты находятся в постоянном контакте с местной администрацией. Ранее информагентство Renhap передало, что около 10.51 по местному времени (04.51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, предназначенном для перевозки нефтепродуктов, прогремел взрыв, после чего начался пожар.

В момент инцидента на борту находились 25 членов экипажа, в том числе граждане России и Филиппин. Все моряки были своевременно эвакуированы. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали девять моряков, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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