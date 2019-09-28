Россиянин задержан в испанской Валенсии по запросу США

Гражданин России задержан правоохранительными органами в аэропорту испанского города Валенсия. Как выяснилось, это было сделано по соответствующему запросу Соединенных Штатов.

"20 сентября в аэропорту города Валенсия сотрудниками национальной полиции по запросу США был задержан и помещен под стражу российский гражданин", - сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мадриде.

Там отметили, что о ситуации дипломатов уведомили компетентные органы Испании. Это было сделано в установленном порядке. После этого задержанного соотечественника посетил сотрудник генконсульства РФ в Барселоне.

"Его делом занимается местный адвокат", - рассказали в дипмиссии, добавив, что следят за развитием событий вокруг задержания.

Ранее местное издание Las Provincias сообщило о задержании россиянина по имени Александр, который прилетел в Валенсию с супругой и сыном. В заметке отмечалось, что ФБР подозревает гражданина РФ "в миллионном мошенничестве", совершенном через Сеть с помощью некой "фальшивой документации".