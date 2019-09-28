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28.09.2019 14:31
Рубрика: Спорт

Сборная России поборется с американками за второе место на Кубке мира

Текст: Максим Домчев

Сборная России под руководством итальянского тренера Сержио Бузато гарантировала себе бронзовые медали на Кубке мира по волейболу в Японии. При благоприятном раскладе россиянки и вовсе могут стать вторыми.

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После поражения от американок со счетом 2:3 шансы россиянок на второе место значительно упали, однако победа со счетом 3:0 над скромной командой Кении пока оставляет шансы на серебро. После 10 из 11 туров россиянки с восемью победами идут на третьей строчке. На одну победу больше у американок, а китайская волейбольная машина пока не дала ни одной осечки - 10 матчей и 10 побед.

В итоге в воскресенье российской команде для того, чтобы стать второй, нужно обыгрывать сборную Бразилии, затратив на это не более трех партий, а также нужно болеть за сборную Южной Кореи, победа которой со счетом 3:0 или 3:1, вкупе с собственным успехом, позволит российской сборной опередить американок по дополнительным показателям.

Спорт Волейбол
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