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СМИ: Режиссер Леонид Хейфец ранил ножом врача "скорой помощи"

Новости
    28.09.2019, 12:00
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Знаменитый отечественный театральный режиссёр Леонид Хейфец при загадочных обстоятельствах напал на врача "скорой помощи" в Москве, информирует Пятый канал.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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По данным СМИ, инцидент произошёл в субботу. Режиссёр ожидал "скорую", которую вызвали его жена и дочь.

Сообщается, что Хейфец неожиданно выхватил нож и ранил им прибывшего медика, который собирался измерить ему давление.

Степень серьёзности ранения не уточняется, но отмечается, что пострадавшего пришлось госпитализировать.

85-летний Хейфец - Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист РФ.

Выпускник ГИТИС, работал, среди прочего, в рижском ТЮЗе, Центральном театре Советской армии, Государственном академическом Малом театре, Театре им. Маяковского и других.

Известен множеством постановок русской и зарубежной литературной классики - от Чехова до Шекспира.

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