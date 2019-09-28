СМИ: Среди членов экипажа загоревшегося в Корее судна находились россияне

Среди членов экипажа грузового судна, на котором произошел взрыв и пожар в южнокорейском порту Ульсан, были граждане России и Филиппин, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, около 10.51 по местному времени (04.51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, предназначенном для перевозки нефтепродуктов, по неизвестным причинам прогремел взрыв, после чего начался пожар.

В момент инцидента на борту находились 25 членов экипажа, в том числе граждане России и Филиппин. Все моряки были эвакуированы. К настоящему времени известно о девяти пострадавших моряках. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Пока неясно, пострадали ли в результате пожара россияне.