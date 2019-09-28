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Рубрика: В мире

Сотни человек освобождены из нигерийского "дома пыток"

Текст: Андрей Васильев

Нигерийская полиция сообщила, что около 500 мужчин и мальчиков были спасены из здания исламской школы в северном городе Кадуна, где, как утверждается, они подвергались сексуальному насилию и пыткам.

Фото: iStock
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По словам офицеров, среди тех, кого мучители заковали в цепи, были дети в возрасте пяти лет. Один из родителей сказал агентству Reuters, что они не знали, что их дети столкнутся с "таким тяжелым испытанием" и думали, что в школе образцово преподают Коран.

Начальник полиции Кадуны Али Джанга сказал в интервью ВВС, что здание школы было подвергнуто обыску после получения информации о подозрительной деятельности внутри нее. Он описал учебное заведение, как "дом пыток" и место человеческого рабства.

Восемь подозреваемых, большинство из которых были учителями, были арестованы. Начальник полиции сказал, что пленники - некоторые с травмами и голодные - были очень рады, что их освободили. Двое из освобожденных полицией детей заявили, что их родители отправили их в школу из Буркина-Фасо. Полиция считает, что остальные в основном являются выходцами из северной Нигерии.

Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS
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В регионе популярны исламские школы, но из некоторых заведений поступают сообщения от учеников о жестоком обращении с ними. Школьники даже вынуждены просить милостыню на улицах. По словам освобожденных из плена, их подвергали пыткам, сексуальным надругательствам, заставляли голодать и не позволяли им покинуть школу, в некоторых случаях в течение нескольких лет.

"Я провел здесь три месяца с цепями на ногах, - сообщил Белл Хамза нигерийским СМИ. - Везде говорится о том, что это исламский центр, но попытка сбежать отсюда влечет за собой суровое наказание: за это они связывают людей и подвешивают их к потолку".

Бывшие пленники были размещены во временном центре, куда прибывают их семьи, чтобы забрать их домой. Хафсат Мухаммад Баба из правительства штата Кадуна заявил, что власти продолжат оказывать необходимую медицинскую помощь мужчинам и мальчикам.

В мире Африка Нигерия
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