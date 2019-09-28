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28.09.2019 11:58
Рубрика: Спорт

Стали известны пары 1/4 финала женского Кубка России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский

В розыгрыше Кубка страны среди женских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), определились пары четвертьфиналистов. Среди восьми клубов этой стадии - семь представителей Премьер-лиги и один участник Суперлиги 1.

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Напомним, что перед классическим плей-офф, стартовавшим с раунда 1/8 финала, в турнире были проведены матчи предварительной стадии, где пять команд из третьего дивизиона чемпионата России (Суперлиги 2) оспаривали единственное свободное место именно в сетке. Игры отборочного раунда состоялись в Красноярске, где успех праздновали девушки из БК "Самара", победившие всех четырех соперников.

Вот результаты матчей 1/8 финала, состоявшихся 25-27 сентября:

"Вологда-Чеваката" (Вологда, Суперлига 1) - "Динамо" (Курск, Премьер-лига) - 56:92;

"Спарта энд К" (Видное, ПЛ) - "Ника" (Сыктывкар, СЛ 1) - 86:58;

"Динамо" (Новосибирская обл., ПЛ) - "Казаночка" (Казань, СЛ 1) - 79:62;

"Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону, СЛ 1) - "Ставропольчанка-СКФУ" (Ставрополь, СЛ 1) - 79:69;

"Спартак" (Санкт-Петербург, СЛ 1) - УГМК (Екатеринбург, ПЛ) - 56:86;

БК "Самара" (СЛ 2) - МБА (Москва, ПЛ) - 42:81;

"Надежда" (Оренбургская обл., ПЛ) - "Нефтяник" (Омская обл., СЛ 1) - 85:75;

"Черные Медведи - Политех" (Санкт-Петербург, СЛ 1) - "Динамо" (Москва, ПЛ) - 55:72.

Как видно из результатов, все команды Премьер-лиги оказались сильнее своих соперников, выступающих в чемпионате России классом ниже. Самое упорное сопротивление оказал омский "Нефтяник", который в гостевом матче с оренбургской "Надеждой" выиграл стартовую четверть с разницей в 11 (!) очков. Правда, в дальнейшем хозяйки восстановили статус-кво.

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Уже несколько лет подряд по решению РФБ команды в Кубке страны выступают без участия зарубежных легионеров. В этой связи у любителей спорта, не особо знакомых с ситуацией в отечественном женском баскетболе, могут возникнуть вопросы по составу нашего флагмана УГМК (Екатеринбург).

Но Марьям Банна и Даяна Динза Эрнандес - это самые что ни на есть россиянки, а Джамирра Фолкнер - по всем правилам натурализованная американка. Кстати, в матче против питерского "Спартака" самыми результативными в рядах уралочек стали девушки из сборной России - Раиса Мусина (22 очка), Наталья Виеру (19), Евгения Белякова (11) и Елена Беглова (11).

Состав четвертьфинальных пар (27 октября):

"Спарта энд К" (Видное) - "Динамо" (Курск);

"Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону, СЛ 1) - "Динамо" (Новосибирская обл.);

МБА (Москва) - УГМК (Екатеринбург);

"Динамо" (Москва) - "Надежда" (Оренбургская обл.).

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