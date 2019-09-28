Ученые: Кошки привязываются к людям не меньше собак

Ученые из Университета американского штата Орегон выявили способность кошек привязываться к людям не меньше собак, считающихся самыми верными друзьями человека.

Выводы ученых обнародованы в научном журнале Current Biology. Во всем мире домашних кошек больше, чем домашних собак. Несмотря на популярность кошек в человеческом окружении, социальное познание собак привлекло значительно большее научное внимание за последние несколько десятилетий. Несмотря на меньшее количество исследований, они показывают, что мы можем недооценивать социокогнитивные способности кошек, отметили ученые.

Эксперимент проводился с 79 котятами в возрасте от трех до восьми месяцев при участии их хозяев. Маленьких животных на некоторое время, чтобы проверить степень их привязанности к человеку, разлучали с хозяевами и помещали в незнакомую среду. А потом, по возвращении к владельцу, с помощью специальных приборов фиксировали реакцию животного. Во время этого исследования котенок проводил две минуты в комнате со своим владельцем, затем двухминутный отрезок в одиночестве, за которым следовала двухминутная фаза воссоединения с хозяином.

В ходе исследования выяснилось, что при временном расставании с хозяином котята начинали испытывать сильное беспокойство и стресс, а по возвращении владельца к ним выражали сильные положительные эмоции. В результате эксперимента ученые определили, что около 65 процентов котят испытывают к своим хозяевам сильную привязанность. У собак этот показатель составляет только 61 процент. Ученые также отметили, что кошки испытывают сильную привязанность к хозяину до конца жизни.