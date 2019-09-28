Ученые: Молоко спасает от обезвоживания лучше воды

Группа ученых изучила влияние 13 распространенных напитков, когда они употребляются в состоянии обезвоживания. Исследования показывают, что вода - не лучший напиток для организма, нуждающегося в увлажнении.

Специалисты выбрали 72 здоровых, физически активных мужчины в возрасте от 18 до 35 лет и разделили их на три группы. Во время исследования каждый участник пил негазированную воду, а также три из следующих напитков, которые были выбраны для них случайным образом: кола, диетическая кола, спортивный напиток Powerade, раствор для пероральной регидратации, апельсиновый сок, легкое пиво, горячий черный кофе, горячий черный чай, холодный черный чай, цельное молоко (3,6% жира) или обезжиренное молоко (0,1% жирности).

В целом лучший эффект при обезвоживании показали напитки, содержащие небольшое количество сахара, жира или белка, которые лучше воды сохраняют жидкость в человеческом организме. Обезжиренное молоко - в котором есть немного жира, немного белка, сахарная лактоза и немного натрия - лучше всего помогало участникам исследования. Натрий в молоке "действует как губка и удерживает воду в организме и приводит к уменьшению выработки мочи", говорится в докладе ученых. Кроме того, эти вещества помогают замедлять отток жидкости из желудка и поддерживать гидратацию в течение более длительного периода времени.

Исследователи напомнили и о том, что почки и печень нуждаются в нормальном количестве воды для очищения организма от токсинов. Вода поддерживает эластичность и упругость кожи.

Ученые также обнаружили, что фруктовые соки и кола имели более высокую гидратацию в течение первых четырех часов, однако, они не способны действовать на протяжении более продолжительного количества времени из-за высокой концентрации сахара в них. Когда этот сахар попадает в тонкую кишку, из организма вытягивается вода, чтобы разбавить его. Это приводит к обезвоживанию организма.

Кстати

По данным портала ajc.com, только на производство многоразовых бутылок для питьевой воды в мире уходит 7,6 миллиарда долларов в год, а к 2023 году эта цифра возрастет до 10 миллиардов долларов в год.