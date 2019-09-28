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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на научный журнал Aging Cell.

По словам доктора Жоао Педро Де Магальеса, несмотря на то, что с возрастом мутации накапливаются, являясь основным двигателем рака, процесс старения может все же препятствовать появлению онкологии.

Фото: iStock
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- Старение тканей может препятствовать пролиферации (разрастанию ткани организма путем деления клеток - прим. ред) и, следовательно, раку. Таким образом, у нас есть две противоположные силы: мутации, приводящие к развитию злокачественных опухолей, и дегенерация тканей, препятствующая злокачественному процессу. Последнее может объяснить, почему в очень преклонном возрасте заболеваемость раком снижается, - пояснил доктор.

Исследователь отметил, что результаты работы подчеркивают сложную взаимосвязь между старением и раком, а также непосредственно старением клеток. Чтобы понять этот механизм, необходима дальнейшая работа.

Общество Здоровье
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