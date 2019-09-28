Ученые призвали объединить службы лесоохраны всех стран

Вся экологическая информация должна быть аккумулирована в одном месте, чтобы этими данными мог воспользоваться любой желающий, а правила разных стран не отличались друг от друга. Иного пути в век глобализации быть не может, полагают экологи и ученые.

"В конце 2020 года мы с большинством экологов мира должны представить окончательный кодекс стандартов со всеми поправками и дополнениями. Для обмена информацией, выработки стратегии и координации деятельности необходимо использовать единый экологический сайт (на разных языках)", - заявил основатель экологического "Гамбургского клуба", автор проекта EuRICAA, доктор экономических наук Александр Потемкин на первом заседании клуба.

По его расчетам, только 2019 год из-за природных бедствий - пожаров, наводнений и других катастроф - обошелся России почти в 500 миллиардов рублей. "При возрождении таежных поселков со всей современной инфраструктурой необходимо использовать не национальные экологические фонды, а мировые. Если леса России составляют 60% всех лесов мира, то одна страна не сможет финансировать такие программы, - считает Александр Потемкин. - В российских лесах скопилось от 5 до 7% валежника, который выбрасывает огромное количество метана, что приводит к массовым пожарам. При этом валежник всегда был доступным энергетическим ресурсом для жителей лесных поселков".

По мнению специалистов, проблема гибели леса в результате лесных пожаров приобрела глобальный характер. В 2018 году потери леса в России составили 8,67 миллиона гектаров, в Бразилии - 2,95 миллиона, в Канаде - 2,1 миллиона, в США - 2 миллиона, в Конго - 1,3 миллиона, в Индонезии - 1,2 миллиона гектаров. По данным Рослесхоза, за семь месяцев 2019-го огнем было пройдено 13,5 миллиона гектаров. Как считает кандидат исторических наук Валерий Геркель, стоит объединить усилия лесоохраны всех стран, например, в рамках ООН. "В составе этой службы могли бы быть авиационные подразделения быстрого реагирования, а также средства или возможности космической разведки обнаружения пожаров", - говорится в докладе ученого.

С 1992 года до конца 2018 года в России было зарегистрировано всего 635 тысяч лесных пожаров. Средний размер ущерба от них в год составляет 20 миллиардов рублей (такой ущерб, по данным Счетной палаты, был в 2018 году). Из них от 3 до 7 миллиардов - ущерб от потери древесины, остальное - расходы на тушение и последующую расчистку горелых площадей, ущерб от гибели животных, загрязнения продуктами горения, затраты на восстановление леса, отмечает Геркель.

Александр Потемкин предлагает финансировать экологические проекты и программы не только из государственных бюджетов, но и из спонсорских фондов экологически сознательных граждан, а также ввести социально-негативный термин "эко-нарушитель" и присваивать его гражданам, совершающим правонарушения в экологической сфере. Кроме того, стоит задуматься об экопросвещении. Многие ничего не знают ни о глобальном потеплении, ни о таянии льдов, ни о повышенном содержании СО2 в атмосфере, микропластике в большинстве живых организмов и т.д. "Каждый гражданин должен задуматься о будущем планеты, своих детей, внуков, правнуков. Экологическая позиция каждого жителя Земли должна быть активной, иначе планету ждет коллапс", - прогнозирует Александр Потемкин.

Доктор физико-математических наук Людмила Фионова также призвала к объединению усилий мирового сообщества с целью выживания человека как биологического вида. "Человек влияет на планету, и не признавать антропогенного воздействия означает сильно лукавить, - констатирует она. - Выбросы в атмосферу СО2 создали парниковый эффект, который привел к глобальному потеплению, а отсюда климатические качели. Именно глобальное потепление создает климатическую пилу, барическую пилу, тают ледники".

Помимо слома всей климатической системы, "мы завалили всю планету мусором, потому что у нас совершенно неграмотное отношение к экономике, она вся поражена консюмеризмом, мы создали общество потребления, совершенно не думая о том, чем это кончится для планеты", заявила Людмила Фионова.

Она призвала уделять больше внимания развитию альтернативной энергетики и альтернативных видов топлива. "Локальных путей спасения при такой ситуации просто нет. Мы вступили в эпоху экологической справедливости или равенства. За зеленой идеей придет единение народов", - уверена она.