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28.09.2019 19:35
Рубрика: Общество

Ученые призвали объединить службы лесоохраны всех стран

Текст: Елена Березина
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вся экологическая информация должна быть аккумулирована в одном месте, чтобы этими данными мог воспользоваться любой желающий, а правила разных стран не отличались друг от друга. Иного пути в век глобализации быть не может, полагают экологи и ученые.

"В конце 2020 года мы с большинством экологов мира должны представить окончательный кодекс стандартов со всеми поправками и дополнениями. Для обмена информацией, выработки стратегии и координации деятельности необходимо использовать единый экологический сайт (на разных языках)", - заявил основатель экологического "Гамбургского клуба", автор проекта EuRICAA, доктор экономических наук Александр Потемкин на первом заседании клуба.

Минприроды предлагает поменять систему тушения лесных пожаров

По его расчетам, только 2019 год из-за природных бедствий - пожаров, наводнений и других катастроф - обошелся России почти в 500 миллиардов рублей. "При возрождении таежных поселков со всей современной инфраструктурой необходимо использовать не национальные экологические фонды, а мировые. Если леса России составляют 60% всех лесов мира, то одна страна не сможет финансировать такие программы, - считает Александр Потемкин. - В российских лесах скопилось от 5 до 7% валежника, который выбрасывает огромное количество метана, что приводит к массовым пожарам. При этом валежник всегда был доступным энергетическим ресурсом для жителей лесных поселков".

По мнению специалистов, проблема гибели леса в результате лесных пожаров приобрела глобальный характер. В 2018 году потери леса в России составили 8,67 миллиона гектаров, в Бразилии - 2,95 миллиона, в Канаде - 2,1 миллиона, в США - 2 миллиона, в Конго - 1,3 миллиона, в Индонезии - 1,2 миллиона гектаров. По данным Рослесхоза, за семь месяцев 2019-го огнем было пройдено 13,5 миллиона гектаров. Как считает кандидат исторических наук Валерий Геркель, стоит объединить усилия лесоохраны всех стран, например, в рамках ООН. "В составе этой службы могли бы быть авиационные подразделения быстрого реагирования, а также средства или возможности космической разведки обнаружения пожаров", - говорится в докладе ученого.

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С 1992 года до конца 2018 года в России было зарегистрировано всего 635 тысяч лесных пожаров. Средний размер ущерба от них в год составляет 20 миллиардов рублей (такой ущерб, по данным Счетной палаты, был в 2018 году). Из них от 3 до 7 миллиардов - ущерб от потери древесины, остальное - расходы на тушение и последующую расчистку горелых площадей, ущерб от гибели животных, загрязнения продуктами горения, затраты на восстановление леса, отмечает Геркель.

Александр Потемкин предлагает финансировать экологические проекты и программы не только из государственных бюджетов, но и из спонсорских фондов экологически сознательных граждан, а также ввести социально-негативный термин "эко-нарушитель" и присваивать его гражданам, совершающим правонарушения в экологической сфере. Кроме того, стоит задуматься об экопросвещении. Многие ничего не знают ни о глобальном потеплении, ни о таянии льдов, ни о повышенном содержании СО2 в атмосфере, микропластике в большинстве живых организмов и т.д. "Каждый гражданин должен задуматься о будущем планеты, своих детей, внуков, правнуков. Экологическая позиция каждого жителя Земли должна быть активной, иначе планету ждет коллапс", - прогнозирует Александр Потемкин.

Фото: Пресс-служба ОНФ
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Доктор физико-математических наук Людмила Фионова также призвала к объединению усилий мирового сообщества с целью выживания человека как биологического вида. "Человек влияет на планету, и не признавать антропогенного воздействия означает сильно лукавить, - констатирует она. - Выбросы в атмосферу СО2 создали парниковый эффект, который привел к глобальному потеплению, а отсюда климатические качели. Именно глобальное потепление создает климатическую пилу, барическую пилу, тают ледники".

Помимо слома всей климатической системы, "мы завалили всю планету мусором, потому что у нас совершенно неграмотное отношение к экономике, она вся поражена консюмеризмом, мы создали общество потребления, совершенно не думая о том, чем это кончится для планеты", заявила Людмила Фионова.

Она призвала уделять больше внимания развитию альтернативной энергетики и альтернативных видов топлива. "Локальных путей спасения при такой ситуации просто нет. Мы вступили в эпоху экологической справедливости или равенства. За зеленой идеей придет единение народов", - уверена она.

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