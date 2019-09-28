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Рубрика: В мире

В 2022 году Бразилия начнет строительство первой АПЛ

Бразильская дизель-электрическая подводная лодка "Риачуэло". Фото: AP Photo/Leo Correa Бразильская дизель-электрическая подводная лодка "Риачуэло". Фото: AP Photo/Leo Correa
Бразильская дизель-электрическая подводная лодка "Риачуэло". Фото: AP Photo/Leo Correa

Через три года Бразилия планирует начать строительство своей первой атомной подводной лодки. Об этом сообщили в ВМС страны, ссылаясь на заявление контр-адмирала Селсу Мизутани Кога.

Фото: iStock
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О планах по строительству субмарины с ядерной силовой установкой он заявил в пятницу в рамках выставки военных технологий SC Expo Defense во Флорианополисе. В ВМС Бразилии уточняют, что Кога занимается реализацией программы создания атомного подводного флота страны.

Планируется также, что к 2022 году Бразилия получит четыре дизель-электрических субмарины типа "Скорпен". Первая из них - "Риачуэло" - была спущена на воду в конце 2018 года и в данный момент проходит испытания, пишет ТАСС.

В мире Южная Америка Бразилия
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