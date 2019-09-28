В Атлантике после шторма пропало судно с украинцами

В Атлантическом океане исчезло судно Bourbon Rhode с гражданами Украины на борту, идет поисковая операция, сообщил заместитель директора департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

"В Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники (заморский департамент Франции) во время шторма исчезло судно Bourbon Rhode, в экипаже которого были граждане Украины", - цитирует дипломата портал Strana.

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC). Департамент консульской службы поддерживает постоянную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. По некоторым данным, на борту пропавшего судна могут быть десять украинцев.