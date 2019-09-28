В финале конкурса "Цифровой прорыв" проходит школьный хакатон

В финале всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" (флагманский проект АНО "Россия - страна возможностей") стартовал школьный хакатон. В нем принимают участие 500 учащихся.

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров уверен, что искать такие кадры стоит уже среди школьников, потому что интерес к технологиям сегодня появляется очень рано. "В формате пилота мы решили поддержать будущее поколение ИТ-специалистов и дать возможность всем заинтересованным попробовать свои силы в профессии мечты со школьной скамьи", - рассказал Алексей Комиссаров.

Самым молодым участником хакатона стал тринадцатилетний Амир Рисаев из Набережных Челнов. Он увлекается разработкой компьютерных игр.

"Возраст не должен становиться ограничением для развития в любой профессиональной сфере, особенно в ИТ. В нашей стране огромное количество талантливых людей, которые стоят перед выбором будущей специальности, и конкурс дает им возможность 24 часа побыть ИТ-специалистами, - отметил руководитель конкурса "Цифровой прорыв"Олег Мансуров.

Призовой фонд школьного хакатона составит 550 тысяч рублей. Также участники получат сертификаты на курсы по программированию от 1С и призы от партнеров.

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России. В финал вышли три тысячи человек. Сейчас они одновременно работают на площадке конкурса.