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Рубрика: В мире

В Гаване открылась посвященная 80-летию начала Второй мировой войны выставка

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Музей Революции Кубы. Фото: iStock Музей Революции Кубы. Фото: iStock
Музей Революции Кубы. Фото: iStock

В Музее Революции Кубы, расположенном в самом центре Гаваны, открылась выставка, приуроченная к 80-летию начала Второй мировой войны.

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Рядом с оливковым френчем, который носил молодой лидер революционеров Фидель Кастро в горах Сьерра-Маэстра, расположились стенды с фотографиями той эпохи и военных приготовлений накануне войны, а также копии исторических документов. В частности, Договор о ненападении между Германией и Советским союзом, а также предшествовавшие этому соглашению письма Адольфа Гитлера Иосифу Сталину и ответ советского руководителя фюреру.

"Сегодня в мире часто говорят о причинах начала Второй мировой войны. На этот счет появляется много спекуляций, предпринимаются попытки переписать историю. Настоящую историю тех страшных событий, которые привели к ужасной войне, унесшей жизнь 2,6% населения Земли", - напомнил собравшимся организатор выставки, представитель "Россотрудничества" на Кубе Владимир Ярошевский.

"Цель этой выставки - напомнить о тех трагических событиях с тем, чтобы они никогда не повторились", - пояснил Ярошевский.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Вторая мировая война
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