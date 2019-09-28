В Гаване открылась посвященная 80-летию начала Второй мировой войны выставка

В Музее Революции Кубы, расположенном в самом центре Гаваны, открылась выставка, приуроченная к 80-летию начала Второй мировой войны.

Рядом с оливковым френчем, который носил молодой лидер революционеров Фидель Кастро в горах Сьерра-Маэстра, расположились стенды с фотографиями той эпохи и военных приготовлений накануне войны, а также копии исторических документов. В частности, Договор о ненападении между Германией и Советским союзом, а также предшествовавшие этому соглашению письма Адольфа Гитлера Иосифу Сталину и ответ советского руководителя фюреру.

"Сегодня в мире часто говорят о причинах начала Второй мировой войны. На этот счет появляется много спекуляций, предпринимаются попытки переписать историю. Настоящую историю тех страшных событий, которые привели к ужасной войне, унесшей жизнь 2,6% населения Земли", - напомнил собравшимся организатор выставки, представитель "Россотрудничества" на Кубе Владимир Ярошевский.

"Цель этой выставки - напомнить о тех трагических событиях с тем, чтобы они никогда не повторились", - пояснил Ярошевский.