В Греции из-за пожара на пароме эвакуировали 500 пассажиров

Пожар на пассажирском пароме "Olympic Champion" в порту Игуменица на северо-западе был потушен. Всех 538 пассажиров благополучно эвакуировали в субботу утром, сообщает портал ekathimerini.com со ссылкой на береговую охрану Греции.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в трюме парома и был потушен экипажем своими силами. Судно водоизмещением 32 000 тонн, которое может вместить более 1800 пассажиров, отплыло из города Патра рейсом в Венецию.

Пока неясно, что послужило причиной инцидента. Полиция проводит расследование по факту происшествия.