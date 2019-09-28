В Киеве неизвестные подожгли детский сад

Двое неизвестных подожгли детский сад в Оболонском районе Киева. По счастливой случайности никто не пострадал. На место происшествия прибыли пожарные и следователи-криминалисты, сообщила пресс-служба областного отделения полиции.

По предварительным данным, пожар возник в помещении на втором этаже. Камеры наблюдения зафиксировала у входа в здание двоих молодых людей. Проверка показала, что двери запасного входа взломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, по всей вероятности, оставили злоумышленники.

Инцидент предварительно квалифицирован по части "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.