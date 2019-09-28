В США умер критиковавший вторжение в Ирак дипломат

У Уилсона отказали внутренние органы, рассказала его бывшая жена Валери Плейм, чья личность как сотрудника ЦРУ была раскрыта спустя несколько дней после критики дипломатом действий разведки США, якобы выявившей, что иракский лидер Саддам Хусейн пытался купить уран в Африке.

Уилсон, уроженец Коннектикута и выпускник Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, работал на дипломатической службе, занимая должности в нескольких африканских странах. Он был старшим американским дипломатом в Багдаде во время первой войны в Персидском заливе, которая длилась с 1990 по 1991 год, и был последним американским должностным лицом, встретившимся с Саддамом перед началом операции "Буря в пустыне". Позже он стал главой американской дипмиссии в этой стране в начале 2000-х годов.

В свою очередь расшифровка личности Плейм стала одним из самых грандиозных скандалов за время работы администрации президента Джорджа Буша-младшего, который привел к вынесению приговора Льюису Либби, помощнику вице-президента США, за ложь следователям и препятствие правосудию. Президент Дональд Трамп помиловал Либби в 2018 году. Личность Плейм и ее связь с ЦРУ были раскрыты в одной из газетных колонок The New York Times через несколько дней после того, как Уилсон заявил, что администрация Буша исказила сведения разведки по Ираку, чтобы оправдать вторжение в эту страну. Позже Уилсон обвинил чиновников администрации и агентов спецслужб в том, что они подвергли риску его семью.

Плейм, которая баллотируется в конгресс от демократов и является критиком деятельности Трампа, назвала Уилсона "настоящим американским героем, патриотом и человеком со львиным сердцем". В 2007 году Плейм и Уилсон переехали в Санта-Фе, чтобы воспитать близнецов и развелись в 2017 году.

В 2002 году Уилсон отправился в Нигер, чтобы расследовать обвинения в том, что Хусейн пытался купить уран, который мог бы быть использован для создания ядерного оружия.

Уилсон вызвал резкую критику со стороны республиканских законодателей в связи с его заявлениями об Ираке и оружии массового уничтожения в преддверии американского вторжения. Доклад сенатского комитета по разведке в 2004 году указал на несоответствия в заявлениях посла США в Ираке. Уилсон отклонил эти обвинения, а позже написал книгу "Политика правды".

В 2003 году в интервью PBS он сказал, что стратегия безопасности, выработанная после терактов 11 сентября, "сбилась с пути" путем американского вторжения в Ирак. "Цель национальной безопасности Соединенных Штатов была ясна: это было разоружение Саддама Хусейна, - сказал он. - Мы должны были преследовать эту цель. Но нам не нужно было участвовать во вторжении, завоевании и оккупации Ирака, чтобы достичь этой цели".

В свою очередь книга Плейм "Честная игра" о ее расшифровке как сотрудницы ЦРУ была экранизирована в 2010 году. В этом фильме в главных ролях снялись Шон Пенн и Наоми Уоттс.

Плейм баллотируется за ставшее вакантным место в сенате от ее штата в 2020 году. В начавшейся предвыборной кампании Плейм ее прерванная карьера в ЦРУ и решение Трампа помиловать Либби занимают видное место. "Мое служение было прервано, когда мое собственное правительство предало меня... И господин президент, у меня есть несколько обязательств, чтобы уладить этот вопрос", - сказала бывшая сотрудница ЦРУ.