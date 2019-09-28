Врач рассказал об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ

Их перечислил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он пояснил, что под аббревиатурой ОРВИ подразумевается любая респираторная вирусная инфекция, в то время как грипп является одним из представителей этой группы. При этом заболевание ОРВИ в большинстве случаев проходит относительно легко, а грипп может стать причиной опасных осложнений.
По словам Андрея Тяжельникова, грипп уже через несколько часов после заражения заявляет о себе сильной слабостью, ознобом и высокой температурой. Причем, все происходит быстро. За час температура может повыситься до 40 градусов. Она держится несколько суток и тяжело сбивается. Симптомами гриппа являются также ломота в теле, головные боли, а со второго дня - сухой кашель, который затем становится влажным, с мокротой.
У больного ОРВИ температура, как правило, не бывает более 39 градусов, и в таком состоянии человек проводит лишь пару дней, а затем его состояние улучшается. При этом не ощущается такой боли в мышцах и суставах, как при гриппе. ОРВИ обычно продолжается не больше недели, и после этого человек не жалуется на самочувствие. Между тем грипп может продолжаться до 10 дней, а выздоровевший человек ощущает недомогание еще до трех недель.
Наиболее эффективным средством против гриппа специалисты считают вакцинацию. Она начинает защищать организм через две недели, а в течение года сохраняется полученный иммунитет.