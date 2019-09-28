Врач рассказал об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ

Грипп и ОРВИ можно различить по некоторым признакам протекания болезни.

Их перечислил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он пояснил, что под аббревиатурой ОРВИ подразумевается любая респираторная вирусная инфекция, в то время как грипп является одним из представителей этой группы. При этом заболевание ОРВИ в большинстве случаев проходит относительно легко, а грипп может стать причиной опасных осложнений.

По словам Андрея Тяжельникова, грипп уже через несколько часов после заражения заявляет о себе сильной слабостью, ознобом и высокой температурой. Причем, все происходит быстро. За час температура может повыситься до 40 градусов. Она держится несколько суток и тяжело сбивается. Симптомами гриппа являются также ломота в теле, головные боли, а со второго дня - сухой кашель, который затем становится влажным, с мокротой.

У больного ОРВИ температура, как правило, не бывает более 39 градусов, и в таком состоянии человек проводит лишь пару дней, а затем его состояние улучшается. При этом не ощущается такой боли в мышцах и суставах, как при гриппе. ОРВИ обычно продолжается не больше недели, и после этого человек не жалуется на самочувствие. Между тем грипп может продолжаться до 10 дней, а выздоровевший человек ощущает недомогание еще до трех недель.

Наиболее эффективным средством против гриппа специалисты считают вакцинацию. Она начинает защищать организм через две недели, а в течение года сохраняется полученный иммунитет.