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27.09.2019 21:52
Рубрика: Власть

Запад пытается навязать другим стандарты либерализма

Текст: Евгений Шестаков (Нью-Йорк)

Западу трудно смириться с тем, что длившееся веками его доминирование в мировых делах тает. Об этом заявил, выступая на Генассамблее ООН, министр иностранных дел Сергей Лавров.

Фото: REUTERS/Darren Ornitz
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По его мнению, западные страны безуспешно пытаются помешать формированию полицентричного мира, вернуть себе привилегированные позиции, навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма. Однако появляются новые центры экономического роста и политического влияния. И без них найти устойчивое решение глобальных проблем невозможно.

Стремясь сохранить свое доминирование, Запад все реже вспоминает про международное право и все навязчивее рассуждает о "порядке, основанном на правилах". Например, когда им выгодно, - объясняет Лавров, - право народов на самоопределение имеет значение, а когда нет, такое право объявляется незаконным.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации ООН РГ-Видео
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