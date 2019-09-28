Запад пытается навязать другим стандарты либерализма

Западу трудно смириться с тем, что длившееся веками его доминирование в мировых делах тает. Об этом заявил, выступая на Генассамблее ООН, министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его мнению, западные страны безуспешно пытаются помешать формированию полицентричного мира, вернуть себе привилегированные позиции, навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма. Однако появляются новые центры экономического роста и политического влияния. И без них найти устойчивое решение глобальных проблем невозможно.

Стремясь сохранить свое доминирование, Запад все реже вспоминает про международное право и все навязчивее рассуждает о "порядке, основанном на правилах". Например, когда им выгодно, - объясняет Лавров, - право народов на самоопределение имеет значение, а когда нет, такое право объявляется незаконным.