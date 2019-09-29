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29.09.2019,  
17:42
Текст:  Руслан Мельников

Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России

Крылатая ракета "Калибр" является более совершенной, чем "Гранит", о которой недавно рассказали китайские СМИ.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева. По словам адмирала, ракета "Гранит", имеющаяся на вооружении подлодок типа "Курск" и надводных кораблей, уже считается не самой последней моделью.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Он отметил, что "Гранит" по скоростным характеристикам уступает ракете нового поколения "Калибр", но и она может использоваться против надводных кораблей и авианосцев. При этом применяется особая тактика, которая предусматривает сначала уничтожение кораблей, обеспечивающих противоракетное прикрытие. А уже после этого наносится удар ракетой "Гранит" по авианосцу.

Между тем, более совершенные ракеты "Калибр" обладают большей скоростью и их трудно сбить средствами ПВО.

"Ракеты "Калибр" лучше, а "Гранит" - это вчерашний день", - резюмирует адмирал.

Напомним, ранее китайские СМИ описали ракеты "Гранит" как "кошмар авианосца".

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