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Рубрика: Экономика

Акцизы на многоразовые электронные сигареты введут с 2020 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака.

Закон, вступающий в силу с 1 января 2020 года​​​, опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: РИА Новости
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В настоящее время косвенный налог берут только с одноразовых изделий. В текущем году ставка равнялась 48 рублям за штуку.

Теперь же налогом будут облагаться все электронные системы доставки никотина. Кроме того, впервые вводится акциз на устройства для нагревания табака.

При этом налог будет расти по сравнению с ныне действующим для одноразовых устройств. В 2020 году он составит 50 рублей за штуку, в 2021 году - 52 рубля, в 2022 году - 54 рубля.

Экономика Финансы Налоги Президент Налоговое законодательство
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