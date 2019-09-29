В августе этого года исполнилось 120 лет со дня рождения одного из величайших писателей мира - Андрея Платоновича Платонова. В этой связи Институт мировой литературы РАН совместно с Литературным институтом (оба носят имя А.М. Горького, который в свое время и благословил Платонова на литературный путь) провели 23-25 сентября трехдневную Международную научную конференцию, уже девятую по счету. Тема конференции "Андрей Платонов в мировом культурном пространстве".

В рамках конференции был рассмотрен широкий круг вопросов по направлениям: Платонов в культурном контексте ХХ века (литература, фольклор, театр, кино, изобразительное искусство, музыка); Платонов и его современники (биография, поэтика, текстология); Проблемы рецепции, перевода и изучения творчества Платонова. Программа докладов в ИМЛИ была впечатляющей: "Пролетарский труд и чевенгурская "экономика"; "Платонов и "скифские" авторы (Иванов-Разумник, Белый, Есенин, Клюев)"; "Андрей Платонов и Павел Флоренский: абсолютность пространственности"; "Переход между мирами и его архетипические элементы в творчестве А. Платонова и В. Набокова"... И это только малая часть прозвучавших докладов.

Выступали филологи и лингвисты из Москвы, Петербурга, Киева, Воронежа, Новосибирска, Ульяновска, Берлина, Стокгольма, Барселоны и других городов России и мира. Это говорит о том, что Андрей Платонов давно уже является для филологов мира фигурой не менее привлекательной, чем Толстой, Достоевский, Набоков или Булгаков. Это писатель огромного мирового значения.

А я-то вспоминаю, как-то во времена студенчества в Литературном институте подрабатывал там с однокурсниками, красили крышу. Разбирали чердак и нашли старый хозяйственный журнал. "2 литра керосина получил. Платонов".

Платонов давно уже является для филологов мира фигурой не менее привлекательной, чем Толстой, Достоевский, Набоков, Булгаков

Конечно, разговоры о том, что он жил в подсобке Литинститута и работал после войны там дворником, - это миф. Он был майором в отставке, потому что во время Великой Отечественной войны служил военным корреспондентом. Получал офицерскую пенсию, состоял в Союзе писателей. Но его не печатали, это верно. За исключением гениального рассказа "Возвращение" (изначальное название "Солдат Иванов") и сборника народных сказок "Волшебное кольцо", который помог ему выпустить его друг Михаил Шолохов и который все мы читали в детстве, даже не думая, что читаем переложение сказок, сделанным мировым гением, ничего из платоновской прозы и драматургии опубликовано не было после резолюции Сталина 1930-х годов на очерке "Впрок".

У него была невероятно трудная судьба. Трудная даже не столько в материальном смысле, сколько в том, что писатель такого уровня не мог на родине опубликовать ни строчки. А за границей его тогда просто не знали. А писал он много. И романы, и рассказы, и пьесы...

Сегодня все это публикуется уже в академическом виде платоновской группой ИМЛИ, которую возглавляет героический энтузиаст изучения наследия Платонова член-корреспондент РАН Наталья Корниенко.

С Платоновым все еще очень неясно. Его образ в русской культурной (и какой угодно) жизни все еще не до конца проявился. Он непонятен, загадочен. Прежде всего своим языком. Но не только им. 25 сентября в Литературном институте прошел "круглый стол" писателей, который вела редактор и издатель Елена Шубина и в котором приняли участие Евгений Водолазкин, Сергей Шаргунов, Гузель Яхина, Владислав Отрошенко, Григорий Служитель, художник и иллюстратор платоновских произведений Наталья Коньшина, филолог Сергей Федякин и другие.

И все говорили о загадке Платонова. О загадке его способности видеть и чувствовать мир не только своими глазами, но и глазами и даже душами других существ: людей, собак, тараканов. Сергей Федякин прямо заявил о возможности неземного происхождения Платонова. К таким "неземным" писателям он отнес еще Лермонтова и Блока.

В одном рассказе Платонова человек по фамилии Крейцкопф отправляется на Луну и оттуда сообщает: "Скажите же, скажите всем, что люди очень ошибаются. Мир не совпадает с их знанием".

Знание мира Платоновым не совпадает с нашим знанием об этом мире. В этом была трагедия его одиночества, едва ли не большая, чем то, что его не любил Сталин, что его не печатали, что он был изгоем среди сановитых мастеров советской литературы.

Издательство ИМЛИ благодаря героической работе платоновской группы под руководством Н.В. Корниенко в этом году выпустило второй том "Архива А.П. Платонова". Он называется "Описание рукописи романа "Чевенгур". Динамическая транскрипция". Читать это упоительно. "Чевенгур" и без того роман сложный, не менее, на мой взгляд, сложный, чем, например, "Улисс" Джойса. Но когда ты воочию видишь, как это делалось, сколько вариантов слов, выражений подбирал писатель, пока находил самые точные и самые главные, ты понимаешь: да, это был гений!

Говорили о загадке его способности видеть мир не только своими глазами, но и глазами других существ: людей, собак, тараканов

Так, Жуковский с Вяземским, разбирая архив погибшего Пушкина, были поражены. Они-то думали: он птаха, поющая, как поется, и вдруг увидели, что в рукописях Пушкина живого места нет - все черкано-перечеркано. Гений - это прежде всего великий труд...

Новый том "Архива А.П. Платонова" только подтверждает это.