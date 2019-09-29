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29.09.2019 14:24
Рубрика: В мире

Берлин не против предоставить Лондону новую отсрочку по Brexit

Текст: Андрей Васильев
Федеральное правительство Германии сигнализирует о возможности новой отсрочки выхода Великобритании из состава ЕС. Но она должна быть "связана с некоей перспективой", констатирует в воскресном выпуске немецкая газета Die Welt. Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на конкретных новых предложениях по соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В отличие от Франции, Германия демонстрирует готовность предоставить правительству в Лондоне еще одну отсрочку в рамках Brexit . "У нас есть четкая цель достижения соглашения с Великобританией. Если Великобритания подаст еще один запрос на продление, мы рассмотрим его конструктивно", - сказал министр иностранных дел Германии Хейко Маас в ответ на запрос немецкого издания.

Борис Джонсон не намерен просить отсрочки по Brexit

Однако ясно, продолжил Маас, что продление сверх ранее установленной даты (31 октября) должно быть "связано с перспективой" в отношении дальнейших действий. "Неопределенность является растущим бременем для нашей экономики и способности ЕС действовать", - сказал немецкий министр.

Четкие условия для соответствующей уступки британцам назвал в качестве главного условия отсрочки заместитель главы фракции социал-демократов Германии в бундестаге (СДПГ) Ахим Пост. "Продление периода отсрочки возможно только при наличии действительно веской причины, такой как новые выборы или повторный референдум в Великобритании. "Простое расширение", которое ведет только к жгучему политическому расколу в Лондоне, не должно существовать", - отметил известный немецкий политик.

Великобритания, как продолжает настаивать на этом британский премьер-министр Борис Джонсон, должна покинуть Евросоюз 31 октября даже без достижения соглашения с Евросоюзом. Несмотря на то, что закон, принятый британским парламентом большинством голосов, обязывает главу правительства подать заявку на продление срока действия Brexit, ни одна сделка не должна быть ратифицирована к 19 октября. Как Джонсон хочет обойти закон, пока остается непонятным для экспертов.

Фото: Parliament TV via REUTERS
Борис Джонсон поиздевался над раскритиковавшими его парламентариями

Сам Джонсон неоднократно призывал оппозицию к голосованию о вынесении его правительству вотума недоверия. На это шаг британский премьер вынужден пойти из-за того, что после последних парламентских выборов тори потеряли большинство в Палате общин. Джонсон срочно нуждается в новых выборах, на которых надеется победить со своей партией, предложив идею радикального Brexit. Но оппозиция не собирается голосовать по вопросу вынесения вотума недоверия до тех пор, пока Джонсон полностью не откажется от своей идеи выхода Британии из состава ЕС 31 октября.

В мире Европа Германия В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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