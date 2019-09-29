Первой премьерой 244-го сезона Большого театра стала "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова, написанная композитором на знаменитый пушкинский сюжет, знакомый каждому с детства. Спектакль на Новой сцене поставил молодой режиссер Алексей Франдетти в тандеме с маститыми сценографом Зиновием Марголиным и художником по костюмам Викторией Севрюковой, а место за дирижерским пультом занял музыкальный руководитель Большого Туган Сохиев.

Этой восхитительной оперы в афише театра не было тридцать лет. И с первых же минут представления в новой постановке чувствуется ностальгия по роскошному имперскому стилю. Как тут не заметить, что премьера "Сказки о царе Салтане" состоялась 21 октября (2 ноября) 1900 года в Московской частной опере - Товариществе Солодовниковского театра. И "Салтан" стал последней оперой, в сценической истории которой ведущую роль сыграла частная опера, так как впоследствии Римский-Корсаков отдавал партитуры своих опер исключительно императорским театрам. В 2019-м за пышность и шик прежде всего отвечает гардероб персонажей из 340 костюмов, сделанный с юмором (особенно запоминаются женские головные уборы, будто "вязаные", похожие на косы, заплетенные в "кокошники"), даже с едкой пародией на сувенирный стиль "а-ля рюс". Вообще постановка оказалась сосредоточенной на визуальности: каждую минуту действия режиссер старается показать "диво дивное, чудо чудное", повествуя "Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди". Грустно, что текст от автора прекрасная Чулпан Хаматова читает лишь в записи.

Самый важный элемент декорации - "волшебный" белый куб, стены которого с шумом, иногда заглушающим музыку, раскладываются, демонстрируя чудеса и тайны. Например, город Леденец - это Петербург, наверное, этакий оммаж Римскому-Корсакову, впрочем, нарочито лубочно-игрушечный - из макетов, будто напечатанных на 3D-принтере, Петропавловского собора, Биржи, Исаакия, Спаса-на-Крови и Александровской колонны. Вдобавок публику постоянно развлекают: очаровательная хвостатая белка-акробатто сальто крутит, то золотыми мячами ("орехами") жонглирует; шмели демонстрируют "брейк-данс", а одиннадцать молодцев с головами на плечах являют собой 33 богатыря. Мистическое же противостояние белого лебедя (Анастасия Бурдина) и черного коршуна (Илья Салмов) и вовсе оказывается бенефисом воздушных гимнастов, работающих под колосниками без страховки так отчаянно, что только перья летят и сердце замирает. В итоге цирковым артистам аплодисментов достается много больше, чем музыкантам и певцам.

При таком ярком экстерьере постановочной концепции, игнорирующей едкую социально-политическую сатиру автора, музыка становится лишь фоном веселого шоу, совершенно не задумываясь о смыслах, заложенных композитором, и даже ее красота становится какой-то "заретушированной" трюками. А между тем в работе Тугана Сохиева с оркестром есть немало интересных тонкостей и интересных деталей, прежде всего в симфонических фрагментах партитуры. Но целостной, сбалансированной картины пока не получается. И не только из-за передозировки внешних эффектов, но еще от неготовности многих певцов к своим партиям как артистически, так и вокально. В этот раз ставка была сделана в основном на молодых исполнителей - стажеров и вовсе дебютантов Большого, не имеющих практически никакого театрального опыта. И естественно, они еще совсем не готовы для работы на высоком профессиональном, а не студийном уровне (странно, что не задействован никто из артистов уже зарекомендовавшей себя успешно Молодежной оперной программы). А тут, например, князя Гвидона в одном из трех составов исполняет в откровенно мелодекламационной манере Константин Андреев, который только год назад окончил Московскую консерваторию как баритон, а сегодня он уже на главной сцене страны старается найти в себе тенора. Не хватает представлению и темпераментного с богатым тембром голоса - баса царя Салтана.

Но в спектакле все же есть и очень хорошие образы. Это прежде всего Анна Аглатова (царевна Лебедь), юный узбекский тенор Бехзод Давронов (Гвидон), Ольга Селиверстова (Милитриса). Жаль только, что красивая ария Царевны купирована, а важный персонаж Старый дед совсем исчез. Вообще сокращений в партитуре для русской оперы, поставленной в Большом театре, многовато.

Но постановка нацелена на детскую аудиторию. Это редкий пример настоящей оперы в репертуаре Большого, куда можно и нужно отправиться всей семьей. И следующая серия спектаклей будет показана в январе, в сказочное время новогодних праздников.