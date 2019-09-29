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Рубрика: В мире

Борис Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента

Текст: Максим Макарычев
Фото: Christopher Furlong / POOL / AFP Фото: Christopher Furlong / POOL / AFP
Фото: Christopher Furlong / POOL / AFP

Британский премьер Борис Джонсон позвонил королеве, чтобы лично извиниться за то, что смутил ее, приостановив работу парламента страны на пять недель. Во вторник британский Верховный суд постановил, что остановка работы парламента была незаконной. О реакции самой главы британского королевского престола на звонок не сообщается.

Фото: Reuters.
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По словам источника на Даунинг-стрит, Джонсон "связался с королевой так быстро, как только смог, чтобы выразить сожаление, что расстроил ее", сообщает The Sunday Times.

Сам Джонсон не согласен с постановлением суда, но уважает независимость судебной власти. Решение суда было принято, когда Джонсон находился в Нью-Йорке на климатическом саммите ООН, где проводил встречу с президентом США Дональдом Трампом и иранским лидером Хасаном Роухани. Даунинг-стрит настаивала на том, что не может быть и речи о том, чтобы Джонсон подал прошение королеве об отставке, а источник издания заявил, что "премьер-министр не уйдет в отставку после решения суда".

Напомним, что 11 судей Верховного суда назвали решение премьер-министра приостановить работу парламента "серьезной" угрозой для демократии, которое якобы привело к временному разрыву отношений между Букингемским дворцом и Даунинг-стрит.

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