Британские ученые обнаружили белок, способный уничтожать раковые клетки

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне обнаружили молекулу, способную активизировать работу иммунной системы по уничтожению раковых клеток. Речь идет о белке βGBP, который вырабатывается иммунными клетками. Именно он, как отмечается в докладе исследователей, атакует раковые клетки, вызывая их разрушение, а также помогает иммунной системе обеспечить "долговременную защиту" от рецидивов.

Результаты исследования опубликованы в "Британском журнале борьбы с раком", сообщает actualidad.rt.com. Наиболее эффективным белок оказывается в лечении рака кишечника и большого спектра раковых клеток, которые не поддаются существующим методам лечения.

Daily Mail сообщает, что в ходе исследования ученые использовали βGBP против колоректальных раковых клеток, а также наблюдали и собирали доказательства разрушения злокачественных клеток в первые 48 часов с начала лечения. Метод был опробован в экспериментах на мышах и принес положительные результаты.

По словам Ливио Маллуччи, ведущего автора исследования, оно подтверждает стратегию, при которой атака на раковые клетки и стимуляция иммунитета соединяются, чтобы стимулировать немедленный и долгосрочный ответ на агрессивную стадию рака. По его словам, практическое применение этого метода "станет значительным шагом вперед" в борьбе с раком. В современной медицине в борьбе с раковыми заболеваниями наиболее распространены операции, лучевая терапия и химиотерапия. По словам Малуччи, они вызывают ряд побочных эффектов, "которые являются вредными и имеющими неопределенные результаты". "Напротив, противоопухолевое качество βGBP действует избирательно и не повреждает здоровые клетки", - заключил ученый.