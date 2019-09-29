Дискуссия о введении в России отрицательных ставок по валютным вкладам выходит на новый виток. Идею поддержал замминистра финансов Алексей Моисеев. А в разговоре с "Российской газетой" глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал понять, что в октябре депутаты готовы рассмотреть такой законопроект, если он появится.

До этого было заявление главы департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой. Она сообщила, что ЦБ изучает предложение банков предоставить им возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам. Затем последовал комментарий Моисеева: "Я ... всячески поддерживаю усилия ЦБ по дедолларизации банковской системы. Считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов" (цитата по ТАСС). Все они также говорили, что введение отрицательных ставок потребует изменений в законодательстве. Моисеев подчеркнул, что все это обсуждали лишь на уровне идеи. Законопроект об отрицательных ставках в Госдуму пока не поступал, уточнил Аксаков.

Однако такой уровень дискуссии вполне может приблизить появление отрицательных ставок - в первую очередь по депозитам в евро. Вкладчики, по всей видимости, тогда будут уходить в другие валюты либо в банковские ячейки.

Анатолий Аксаков: "Идея отрицательных ставок в целом звучит непопулярно, не исключено, что Госдума в итоге может отклонить законопроект на эту тему"

В некоторых российских банках уже берут комиссию за ведение счетов и вкладов в евро. По мнению юристов, эта практика далеко не всегда бесспорна. Тем не менее она активно распространяется, особенно в последние полгода. Работа с европейской валютой убыточна для российских банков из-за отрицательных ставок в еврозоне. Но привлечь у клиентов вклады в евро по отрицательной ставке, фактически попросив их платить за хранение, банки не имеют права. Этого не позволяет Гражданский кодекс, где говорится, что по договору вклада банк должен выплатить проценты. Таким образом, невозможна и нулевая ставка по вкладу.

Маловероятно, что клиенты предпочтут доплачивать банку, скорее всего, большинство из них станут использовать банковские ячейки, считает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства НКР Егор Лопатин. Чем больше наличных в евро хранится в ячейке, поясняет эксперт, тем меньше будет убытков по сравнению с процентными расходами по вкладу.

При этом деньги в банковской ячейке депозитом не являются и не попадают под систему страхования вкладов. Именно поэтому при отзыве лицензии у банка содержимое ячейки может быть затребовано владельцем в полном объеме и в любой момент. Это его имущество, в конкурсную массу при банкротстве деньги из ячейки не попадают. Впрочем, за аренду ячейки придется платить. И в зависимости от условий хранение денег в ней может оказаться равнозначно отрицательной ставке.

0,43 процента будет, по расчетам ЦБ, составлять в октябре базовый уровень доходности вкладов в евро свыше года. Тот же показатель для долларовых вкладов составит 2,94 процента, для рублевых - 8,11 процента

Впрочем, по депозитам в евро ставки у большинства банков последние годы уже находились не выше 0,5-1 процента годовых. А у некоторых - давно составляют символические 0,01 процента. Поэтому интерес клиентов к ним - минимальный, констатирует директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин.

Наиболее вероятно, продолжает Егор Лопатин, что клиенты банков перейдут на долларовые вклады. А в Банке России рассчитывают, что отрицательные ставки и комиссии по вкладам в евро повысят приток граждан и в рублевые депозиты.

Но пока все это - лишь в теории. Как сообщил "Российской газете" Анатолий Аксаков, конкретных предложений, тем более оформленных в виде законопроекта, на данный момент нет. Но если они оперативно появятся, то теоретически уже в октябре профильные комитеты Госдумы могут их рассмотреть, добавил он.

Однако учитывая, что идея отрицательных ставок в целом звучит непопулярно, не исключено, что Госдума в итоге может отклонить законопроект на эту тему, подчеркнул Аксаков. При этом он сам в введении отрицательных ставок ничего плохого не видит. Реализация этой идеи, по мнению Аксакова, действительно может привести к девалютизации вкладов и росту депозитов в рублях.

Перед банками стоит выбор: либо вообще отказаться от привлечения вкладов в евро, либо компенсировать возникающие убытки

Как уже говорилось, инициаторами введения отрицательных ставок по валютным депозитам были крупные банки. Кредитным организациям они помогли бы минимизировать убыточные портфели пассивов, говорит начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин. Сейчас банки сократить их не могут, констатирует он. При отрицательных ставках большинство клиентов заберут вклады, таким образом, банки смогут улучшить условия по другим продуктам, сохранив тот же уровень дохода, рассчитывает Бородкин.

По словам управляющего директора по розничным продуктам Абсолют-банка Антона Павлова, отрицательные ставки - мера вынужденная. Перед банками стоит выбор: либо вообще отказаться от привлечения вкладов в евро, либо компенсировать возникающие убытки, говорит он. Однако определиться по отрицательной ставке необходимо, настаивает директор по правовым вопросам Росбанка Полина Лебедева, но изменения в законодательство требуют дополнительной проработки.

Тем временем банки активно предлагают варианты замещения депозитов в евро - например, инвестиционные продукты для вложения в еврооблигации, говорит руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач. Меняют свои предпочтения и вкладчики. По словам представителя ВТБ, происходит "перекладывание" средств клиентов из валюты в рубли. Рублевые вклады остаются более привлекательным вариантом хранения сбережений, подтверждает директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин. По его словам, спрос на вклады в евро сократился, а в долларах - стабилен.

Кстати, если в России и ведут отрицательные ставки, то к долларовым депозитам они применяться не будут, уверены аналитики. Сейчас базовая ставка Федеральной резервной системы США составляет 1,75-2 процента. Пока что предпосылок для ее снижения до отрицательных значений не наблюдается.

Кстати

Доля депозитов в иностранной валюте в первом полугодии, по данным Агентства по страхованию вкладов, благодаря укреплению курса рубля уменьшилась на 0,6 процентых пункта, до 20,9 процента.

При этом доля долгосрочных вкладов (свыше года) выросла с 39,5 процента до 40,7 процента, доля вкладов до года уменьшилась с 36,9 процента до 35,8 процента. Доля вкладов до востребования почти не изменилась, составив 23,5 процента.