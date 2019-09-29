ЦСКА разгромил "Урал" и стал лидером РПЛ

Новости

Эксперт оценил заявление об усилении позиций России в мире 14:04
Такого от него никто не ждал. 10 крутых "фишек" нового Land Rover Defender 14:01
В Крыму иномарка после столкновения упала в подземный переход 13:49
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков 13:32
Смолов извинился перед Семаком за свои слова в перерыве игры с "Зенитом" 13:10
ООН: На первую встречу конституционного комитета САР могут позвать зарубежных представителей 12:56
В воронежской многоэтажке в батареи вместо тепла подали ток 12:49
В Краснодаре из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек 12:37
В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля 12:33
На Дону предложили использовать новый вид моллюска для лечения печени 12:30
Поисковики Ленобласти передали немецкое вооружение для ступеней храма 12:18
В Пхеньяне идёт активное строительство новых гостиниц 12:16
Кардиохирург дал три простых совета о сохранении здоровья сердца 12:07
Убил своим появлением: В Дагестане волк спровоцировал гибель 150 овец 11:58
СМИ: Трамп искал доказательства вмешательства Украины в выборы США 11:45
На фото попала "ловушка" кораблей ВМС Китая для авианосца США 11:25
Новые модели Geely заметили в Беларуси 11:20
На Украине нашли скифский золотой меч и уникальную амфору 11:02
СМИ составили рейтинг лучших смартфонов года 10:48
Путин поздравил евреев России с праздником 10:31
В Польше полиция разнимала противников и сторонников ЛГБТ на гей-параде 10:19
Ученые назвали полезные для сердца продукты 09:48
Три Jeep. Три достопримечательности Беларуси 09:36
СМИ: Берлин обиделся на Зеленского за слова в разговоре с Трампом 08:57
Илон Маск усомнился в существовании инопланетян 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
29.09.2019 13:35
Рубрика: Спорт

ЦСКА разгромил "Урал" и стал лидером РПЛ

Текст: Артур Нанян
Московский ЦСКА вышел в лидеры российской Премьер-лиги (РПЛ) благодаря уверенной выездной победе над "Уралом" со счетом 3:0. "Красно-синие" опережают на два очка "Ростов", "Зенит" и "Локомотив".
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Теперь уже можно точно сказать, что армейцы реабилитировались за конфуз в первом туре группового этапа Лиги Европы, когда они крупно проиграли болгарскому "Лудогорцу" (1:5). После выезда в Болгарию команда Виктора Гончаренко одержала две победы: в Москве над "Краснодаром" (3:2), а теперь вот и в Екатеринбурге.

Фото: Стрингер / РИА Новости
ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка России впервые за четыре сезона

"Урал" традиционно считается клубом, успешно выступающим на своем поле. Но перед противостоянием с ЦСКА футболисты Дмитрия Парфенова потерпели два домашних поражения подряд. И пропустили в них аж семь мячей.

От армейцев "Урал" пропустил уже на 17-й минуте. Это Хердур Магнуссон подключился к атаке и эффектным ударом пяткой открыл счет. Удвоили преимущество гости в начале второй половины. Вновь отличился игрок исландской сборной. Только на этот раз не Магнуссон, а Арнор Сигурдссон. Ну а окончательный счет на 66-й минуте установил Яка Бийол. Армейцы могли победить и крупнее, но Федор Чалов не забил пенальти.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Урал" Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Берлин обиделся на Зеленского за слова в разговоре с Трампом
В Китае рассказали о российском "кошмаре авианосца"
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Эксперт: Запад больше не поддерживает Украину
Сирия потребовала вывода войск США и Турции