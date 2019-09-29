ЦСКА разгромил "Урал" и стал лидером РПЛ

Московский ЦСКА вышел в лидеры российской Премьер-лиги (РПЛ) благодаря уверенной выездной победе над "Уралом" со счетом 3:0. "Красно-синие" опережают на два очка "Ростов", "Зенит" и "Локомотив".

Теперь уже можно точно сказать, что армейцы реабилитировались за конфуз в первом туре группового этапа Лиги Европы, когда они крупно проиграли болгарскому "Лудогорцу" (1:5). После выезда в Болгарию команда Виктора Гончаренко одержала две победы: в Москве над "Краснодаром" (3:2), а теперь вот и в Екатеринбурге.

"Урал" традиционно считается клубом, успешно выступающим на своем поле. Но перед противостоянием с ЦСКА футболисты Дмитрия Парфенова потерпели два домашних поражения подряд. И пропустили в них аж семь мячей.

От армейцев "Урал" пропустил уже на 17-й минуте. Это Хердур Магнуссон подключился к атаке и эффектным ударом пяткой открыл счет. Удвоили преимущество гости в начале второй половины. Вновь отличился игрок исландской сборной. Только на этот раз не Магнуссон, а Арнор Сигурдссон. Ну а окончательный счет на 66-й минуте установил Яка Бийол. Армейцы могли победить и крупнее, но Федор Чалов не забил пенальти.