Сяо Юй - настоящая путешественница. Несмотря на то что ей всего четыре года, она уже несколько раз была в России. Однако Юй - необычная туристка, а ее поездки в Сочи на курорт на Черное море - гораздо больше, чем отдых.

Эти поездки самым важным образом повлияют на то, как будет складываться жизнь Юй в следующие несколько лет: у нее аутизм, и в Сочи она встречается с особым специалистом. Хочется надеяться, что со временем это поможет ей вести жизнь, более приближенную к нормальной.

Специалист - точнее двое специалистов - это дельфины, общение с которыми, как считается, приносит пользу таким детям, как Юй.

Аутизм - это нарушение развития, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии и общении, ограниченными интересами и повторяющимися действиями. В некоторых сложных случаях у детей с аутизмом могут возникать трудности с тем, чтобы начать говорить или поддерживать зрительный контакт. Однако многие дети с расстройствами аутистического спектра могут вести нормальную жизнь с помощью терапии.

Воспитание детей с аутизмом - это, конечно, трудная задача для любого, кто не знаком с этой проблемой, и прежде всего для родителей, которые в большинстве случаев узнают о том, что с ребенком не все в порядке, только через несколько месяцев или даже лет.

Когда выяснилось, что у Юй аутизм, ее родители искали разные способы лечения, хотя полностью аутизм неизлечим. Доступные способы лечения нацелены на то, чтобы помочь людям с этой особенностью жить более полноценной жизнью. Мать Юй поняла, что нашла то, что искала, в прошлом году в ходе совместной терапевтической программы России и Китая для детей с аутизмом.

Эта программа, в ходе которой китайские дети с аутизмом приезжали в Сочи, чтобы пройти дельфинотерапию, осуществилась благодаря администрации Сочи и Китайского фонда поддержки людей с ограниченными возможностями (CFDP). Впервые она прошла в октябре прошлого года, а в следующий раз - с середины июня по июль этого года.

Ребятам с аутизмом рекомендуется проходить такую терапию два раза в год

В последний приезд в дельфинарий "Морская звезда" Юй и девять других детей проходили дельфинотерапию раз в день. В процессе терапии с каждым ребенком находились тренер дельфинов, терапевт из России, тренер из Китая, переводчик и двое дельфинов. С помощью профессиональных терапевтов дети играли с дельфинами и проходили такие процедуры, как акупунктурная терапия и стимуляция ультразвуковыми волнами. Каждый сеанс дельфинотерапии длится 25 минут: пять минут на игры, пять минут дети прикасаются руками к дельфинам, пять минут - на упражнения для ступней и ног и десять минут - на подводный массаж.

Как рассказал терапевт, дети прикасаются к дельфинам лбом, ушами, плечами, шеей и всем телом, что позволяет установить контакт с ультразвуковыми волнами дельфинов. Ребятам с аутизмом рекомендуется проходить такую терапию два раза в год: телу нужно время, чтобы свыкнуться с полученными ощущениями.

Считается, что опыт общения с дельфинами не вредит детям, но его польза и не доказана научно. Защитники прав животных выступают против принуждения к роли терапевтов животных, которые к тому же находятся в неволе. Однако даже если мать Юй и знает об этих противоречиях, она тем не менее с энтузиазмом рассказывает об успехах, которые Юй сделала с тех пор, как первый раз приехала в Сочи.

С самой первой встречи Юй с дельфинами ее мать была удивлена тем, как девочке понравилось играть с ними и как она не только согласилась, но и хотела прыгнуть в бассейн для этого. По словам матери, в этом году в ходе терапии Юй достигла еще лучших результатов, и даже пообщалась с репортерами. Она рассказала им, сколько ей лет, а также о том, что дельфинов видит не в первый раз.

Всероссийский детский центр "Океан", Владивосток. Фото: Предоставлено China Daily

Мать Юй говорит, что по сравнению с прошлым годом дельфинотерапии в Сочи ее дочь делает большие успехи. Позже Юй и семь других детей провели в Сочи две недели благодаря Китайскому фонду поддержки людей с ограниченными возможностями и китайской государственной автомобилестроительной компании First Automobile Works (FAW). "Теперь она гораздо более эмоциональна, - говорит мать Юй. - Раньше она не смотрела никому в глаза. И в детском саду ее успехи стали больше".

На сегодня уже больше десяти детей из Китая прошли дельфинотерапию в Сочи и показывают очень хорошие результаты, отметил экс-мэр Сочи Анатолий Пахомов: "Дельфинотерапия - уникальная методика, которую создали в России для лечения аутизма. Я рад, что наши китайские партнеры выбрали нашу методику и приехали в Сочи".

В этом году в ходе программы представители администрации Сочи и Китайского фонда поддержки людей с ограниченными возможностями встретились, чтобы обсудить долгосрочное сотрудничество, включающее совместное обучение, изучение техник дельфинотерапии, академические обмены специалистов по аутизму из России и Китая и сотрудничество в сфере лечения детей с аутизмом из обеих стран.

Фото: Предоставлено China Daily

"Мы надеемся, что администрация Сочи и Китайский фонд поддержки людей с ограниченными возможностями смогут наладить более устойчивое долгосрочное сотрудничество, и мы продолжим оказывать необходимую помощь и поддержку", - рассказал Пахомов.

Главный педиатр больницы N 6 при Пекинском медицинском институте и специалист по аутизму Цзя Мэйсян приезжал в Россию в прошлом и в этом году. Судя по наблюдениям и отчетам за последние шесть месяцев, у детей, которые прошли дельфинотерапию в прошлом году, наблюдаются улучшения говорит он. "Родители из тех семей, которые ездили в Россию в прошлом году, рассказали мне, что у их детей улучшились навыки общения, - отметил Цзя. - Например, дети, которые раньше не только не любили животных, но даже отказывались смотреть на них, после дельфинотерапии стали общаться с домашними животными. Кроме того, некоторые дети перенесли свой интерес с животных на людей и начали разговаривать с родителями".

Эксперт добавил, что, несмотря на успехи, как метод лечения аутизма дельфинотерапия не дает стопроцентной гарантии. "Ученые продолжают изучать причины возникновения аутизма, а мы можем только использовать дельфинотерапию для создания экспериментального лечения", - полагает Цзя.

В мае прошлого года Китайский фонд поддержки людей с ограниченными возможностями открыл центр реабилитации детей с аутизмом в городе Хайкоу провинции Хайнань. По словам Цзя, новый реабилитационный центр будет принимать больше китайских детей с аутизмом, и его создание может стать началом более тесного сотрудничества Китая и России в этой сфере. "Климат Хайнаня похож на климат Сочи. Если мы начнем проводить дельфинотерапию в Китае, новый центр сможет принять больше семей. Ведь поездки на лечение в Россию обходятся недешево", - отметил педиатр.

11 лет назад Китай и Россия уже сотрудничали в оказании помощи детям с психологическими проблемами. В 2008 году произошло Сычуаньское землетрясение. Трагедия унесла жизни 70 тысяч человек, еще 18 тысяч пропали без вести. В рамках соглашения между тогдашними президентом России Дмитрием Медведевым и главой Китая Ху Цзиньтао 1570 китайских школьников, пострадавших от землетрясения, были эвакуированы во Владивосток, где прошли необходимое лечение.