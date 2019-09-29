Доходы пострадавших от ЧС освободили от НДФЛ

От налога будут освобождены все виды доходов граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Новые нормы Налогового кодекса также распространяются на родственников жертв ЧС.

По ранее действовавшим правилам НДФЛ не облагались лишь доходы граждан в натуральной форме. На средства, выделенные в качестве материальной помощи, налог начислялся. Таким образом, часть финансовой помощи пострадавшим фактически приходилось возвращать государству.

Поправки в Налоговый кодекс были приняты по поручению Владимира Путина после его встречи с жителями Иркутской области, где произошло мощнейшее наводнение.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Налогом не будут облагаться доходы, полученные жертвами стихийных бедствий, с 1 января 2019 года.