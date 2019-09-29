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29.09.2019 11:33
Рубрика: Общество

Леса потушим вместе

Пожары вышли на глобальный уровень
Текст: Елена Березина
Вся экологическая информация должна быть аккумулирована в одном месте, чтобы этими данными мог воспользоваться любой желающий, а правила разных стран не отличались друг от друга. Иного пути в век глобализации быть не может, полагают экологи.

"В конце 2020 года мы с большинством экологов мира должны представить окончательный кодекс стандартов со всеми поправками и дополнениями. Для обмена информацией, выработки стратегии и координации деятельности необходимо использовать единый экологический сайт (на разных языках)", - заявил основатель экологического "Гамбургского клуба", автор проекта EuRICAA, доктор экономических наук Александр Потемкин на первом заседании клуба.

С 1992 года до конца 2018 года в России было зарегистрировано 635 тысяч лесных пожаров. Средний размер ущерба от них в год составляет 20 миллиардов рублей, такой был, например, в 2018 году

По его расчетам, только 2019 год из-за природных бедствий - пожаров, наводнений и других катастроф - обошелся России почти в 500 миллиардов рублей. "При возрождении таежных поселков со всей современной инфраструктурой необходимо использовать не национальные экологические фонды, а мировые. Если леса России составляют 60% всех лесов мира, то одна страна не сможет финансировать такие программы, - считает Александр Потемкин. - В российских лесах скопилось от 5 до 7% валежника, который выбрасывает огромное количество метана, что приводит к массовым пожарам. При этом валежник всегда был доступным энергетическим ресурсом для жителей лесных поселков".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В лесной отрасли введут обязательные аукционные механизмы

По мнению специалистов, проблема гибели леса из-за пожаров приобрела глобальный характер. В 2018 году потери леса в России составили 8,67 миллиона гектаров, в Бразилии - 2,95 миллиона, в Канаде - 2,1 миллиона, а в США - 2 миллиона гектаров. По данным Рослесхоза, за семь месяцев 2019-го огнем было пройдено 13,5 миллиона гектаров. Как считает кандидат исторических наук Валерий Геркель, стоит объединить усилия лесоохраны всех стран, например, в рамках ООН. "В составе этой службы могли бы быть авиационные подразделения быстрого реагирования, а также средства или возможности космической разведки обнаружения пожаров", - говорится в докладе ученого.

С 1992 года до конца 2018 года в России было зарегистрировано всего 635 тысяч лесных пожаров. Средний размер ущерба от них в год составляет 20 миллиардов рублей. Из них от 3 до 7 миллиардов - ущерб от потери древесины, остальное - расходы на тушение и последующую расчистку горелых площадей, ущерб от гибели животных, загрязнения продуктами горения, затраты на восстановление леса, отмечает Геркель.

Александр Потемкин предлагает финансировать экологические проекты и программы не только из государственных бюджетов, но и из спонсорских фондов экологически сознательных граждан, а также ввести социально-негативный термин "эко-нарушитель" и присваивать его гражданам, совершающим правонарушения в экологической сфере. Кроме того, важно экопросвещение. Многие не знают ни о глобальном потеплении, ни о таянии льдов, ни о повышенном содержании СО2 в атмосфере, пластике в океане. "Каждый должен задуматься о будущем планеты, иначе планету ждет коллапс", - прогнозирует он.

Общество Природа Правительство Минприроды Рослесхоз Лесные пожары
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