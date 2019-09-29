Эксперт оценил заявление об усилении позиций России в мире

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин прокомментировал слова представителя МИД Украины Григория Перепелицы об усилении Россией своих мировых позиций и ослаблении Запада.

Эксперт обратил внимание на заявление Перепелицы о том, что Запад на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины, встав теперь на сторону России. Александр Домрин в беседе с RT указал, что, по сути, Украина представляла интерес для США только как "таран" или "боевой топор" против России. "Украина, конечно, Западу как таковая никогда не была нужна", - подчеркнул эксперт.

Однако профессор НИУ ВШЭ полагает, что попытки "торпедировать" политику нынешнего главы Белого дома и его намерение нормализовать отношения с Россией будут продолжаться.