Запад больше не поддерживает Киев. Страны ЕС тперь на стороне Москвы. Об этом заявил украинский эксперт Григорий Перепелица.

По его мнению, произошло кардинальное изменение баланса сил на международной арене. Речь идет об усилении России, которая заполнила вакуум, образовавшийся в последнее время. Соединенные Штаты стремительно теряют свои позиции во всем мире.

Перепелица также напомнил о желании президента Франции дружить с Москвой. "Запад на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России", - цитирует РИА Новости эксперта.