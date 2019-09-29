Почти каждый блогер в онлайновых выступлениях призывает зрителей или читателей ставить лайки - нажимать на кнопки с изображением сердечка или руки с поднятым большим пальцем.

Считается, что большое количество лайков - показатель того, что страница хорошая. Поэтому в интернете существует целая индустрия по накрутке лайков.

Однако в скором времени все может поменяться. Соцсеть Facebook вслед за российской "ВКонтакте" и Instagram приступила к эксперименту, в рамках которого количество лайков будет скрываться для всех, кроме автора записи.

В Facebook утверждают, что делается это ради "снижения социального давления" среди пользователей.

На настроение пользователей количество лайков действительно влияет. Однако причина, по которой Facebook экспериментирует с их отменой, находится в другой плоскости, уверен Никита Степнов, управляющий партнер коммуникационного агентства "Со-общение".

По его словам, соцсеть в последнее время направляет максимум усилий на борьбу с информационными волнами - ситуациями, когда, имея пару тысяч фальшивых пользовательских страниц и небольшой рекламный бюджет, можно за несколько часов "разогнать" любую новость, в том числе и фейковую, до уровня заметности для сотен миллионов пользователей и крупнейших СМИ.

Такие волны рождаются благодаря двум уязвимостям. Первая из них - техническая - это показ в ленте "наиболее интересных новостей" из источников, не связанных с пользователем, но быстро набирающих лайки и комментарии. Например, страниц, на которые он не подписан. Эту уязвимость уже устранили в начале года, однако осталась вторая - психологическая. Она заключается в том, что чем больше лайков видит пользователь, тем больше его желание поставить свой. Именно на ее устранение направлено отключение счетчиков лайков в Facebook, считает Никита Степнов.