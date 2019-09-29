Новости

Вышел первый трейлер спин-оффа "Большого Лебовски" 15:45
На согласованный властями митинг в Москве собралось около 5 тысяч человек 15:40
Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта 15:39
Феттель не сумел финишировать на ВТБ Гран-при России 2019 15:38
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов 15:26
Борис Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента 15:22
В Крыму оценили обещание Украины запустить на границе автобусы 15:15
При переписи населения в 2020 году будут использоваться большие данные 15:14
В Москве-реке найдена иномарка с двумя телами 15:06
Сотни французов пришли к Дому Инвалидов проститься с Жаком Шираком 15:02
Эксперт оценил заявление об усилении позиций России в мире 14:04
Такого от него никто не ждал. 10 крутых "фишек" нового Land Rover Defender 14:01
В Крыму иномарка после столкновения упала в подземный переход 13:49
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков 13:32
Смолов извинился перед Семаком за свои слова в перерыве игры с "Зенитом" 13:10
ООН: На первую встречу конституционного комитета САР могут позвать зарубежных представителей 12:56
В воронежской многоэтажке в батареи вместо тепла подали ток 12:49
В Краснодаре из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек 12:37
В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля 12:33
На Дону предложили использовать новый вид моллюска для лечения печени 12:30
Поисковики Ленобласти передали немецкое вооружение для ступеней храма 12:18
В Пхеньяне идёт активное строительство новых гостиниц 12:16
Кардиохирург дал три простых совета о сохранении здоровья сердца 12:07
Убил своим появлением: В Дагестане волк спровоцировал гибель 150 овец 11:58
СМИ: Трамп искал доказательства вмешательства Украины в выборы США 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
Японские медики научили, как дойти до самой длинной жизни в мире
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
29.09.2019 15:38
Рубрика: Спорт

Феттель не сумел финишировать на ВТБ Гран-при России 2019

Текст: Илья Соболев (Сочи)

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель не сумел закончить гонку на Формуле 1 ВТБ Гран-при России. На 26-м круге после захода на пит-стоп Себастьян был вынужден покинуть кокпит из-за технических проблем.

Напомним, Феттель стартовал с третьей позиции, но практически сразу сумел опередить занимавшего вторую строчку Льюиса Хэмилтона (Меrcedes) и обладателя поул-позишн, напарника по команде Шарля Леклера. Драматизм ситуации еще в том, что Ferrari никогда не побеждали в Сочи, но в этот раз приехали сюда в статусе фаворитов.

Гонка продолжается. Леклер занимает третье место вслед за Хэмилтоном и еще одним пилотом Меrcedes финном Валтерри Боттасом.

Квят: В гонке буду стартовать почти из Москвы, но верю в успех
Спорт Формула-1
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Берлин обиделся на Зеленского за слова в разговоре с Трампом
В Китае рассказали о российском "кошмаре авианосца"
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Эксперт: Запад больше не поддерживает Украину
Сирия потребовала вывода войск США и Турции