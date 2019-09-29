Феттель не сумел финишировать на ВТБ Гран-при России 2019

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель не сумел закончить гонку на Формуле 1 ВТБ Гран-при России. На 26-м круге после захода на пит-стоп Себастьян был вынужден покинуть кокпит из-за технических проблем.

Напомним, Феттель стартовал с третьей позиции, но практически сразу сумел опередить занимавшего вторую строчку Льюиса Хэмилтона (Меrcedes) и обладателя поул-позишн, напарника по команде Шарля Леклера. Драматизм ситуации еще в том, что Ferrari никогда не побеждали в Сочи, но в этот раз приехали сюда в статусе фаворитов.

Гонка продолжается. Леклер занимает третье место вслед за Хэмилтоном и еще одним пилотом Меrcedes финном Валтерри Боттасом.