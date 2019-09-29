К дому на улице Турнон, что рядом с Люксембургским садом, где последние годы жил бывший французский президент Жак Ширак с семьей, то и дело подходят парижане, и не только.

Оставляют букеты белых роз, яблоки, которые были символами предвыборной кампании, приведшей Ширака в 1995 году в Елисейский дворец, и множество записок со словами благодарности в адрес скончавшегося в четверг выдающегося государственного деятеля. Согласно опубликованному в газете "Журналь дю Диманш" опросу, 30 процентов соотечественников называют Ширака лучшим главой Пятой республики вровень с ее основателем генералом Шарлем де Голлем. Люди, отдавая дань уважения политику, в эти дни простаивали часами перед Елисейским дворцом, где в вестибюле были размещены золотые книги для соболезнований. Свыше пяти тысяч человек оставили в них свои записи. Те, кому это не удалось сделать до глубокого вечера субботы, получили такую возможность в воскресенье на территории знаменитого Дома Инвалидов, где в соборе Святого Людовика выставлен гроб с телом Жака Ширака. Именно там прошла неофициальная мемориальная церемония для всех желающих. Народное прощание с Шираком, которого известный политолог Ален Дюамель назвал "монархом, влюбленным в свой народ", состоялось по инициативе его близких. В ресторанах и бистро огромным спросом пользуются блюда, которым Ширак, будучи большим гурманом, отдавал предпочтение, а в магазины не успевают подвозить его любимый напиток - пиво одной из мексиканских марок.

Центральная церемония прощания с Шираком пройдет в церкви Сен-Сюльпис. В ней примут участие Эмманюэль Макрон, руководители парламента и правительства. Среди иностранных гостей будет президент Владимир Путин. Приезд в Париж российского руководителя подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.