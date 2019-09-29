Победой Льюиса Хэмилтона закончился ВТБ Гран-при России. Для британца это уже четвертый триумф на трассе "Сочи Автодром". А для "Мерседеса", за который выступает Хэмилтон, - шестой. Таким образом, пилоты немецкой команды выиграли все гонки, проходившие в Олимпийском парке.

Это был всего лишь шестой российский этап "Формулы-1", но, несмотря на свою относительную молодость, он уже стал одним из стандартов качества в плане организации и проведения подобных мероприятий. Неудивительно, что даже пилоты регулярно признаются в любви к сочинскому этапу, а некоторые еще и приезжают сюда заранее, чтобы насладиться прогулками по морской набережной, где они остаются почти неузнанными. Последнее, конечно, вовсе не значит, что у нас не любят и не знают героев "Королевских гонок". Во всяком случае, во время автограф-сессии парни выходили на главную сцену Олимпийского парка под рев толпы, как настоящие рок-звезды.

Болельщики, приехавшие в Сочи, тоже не остались внакладе. Бесчисленное количество активностей и развлечений, три рок-концерта, авиашоу - вне сомнения, эти выходные владельцам билетов на ВТБ Гран-при России запомнятся надолго. Кстати, по словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, в этот раз на гоночный уик-энд было продано 37 тысяч билетов, а выручка превысила прошлогоднюю на целых 15 процентов.

Что касается непосредственно гонок, "Феррари" прежде никогда не побеждали в Сочи, но именно пилоты итальянской команды Шарль Леклер и Себастьян Феттель приехали сюда в качестве фаворитов. И это логично, учитывая победы "Феррари" на трех предыдущих этапах кряду. Свои амбиции гонщики в красных болидах подтвердили уже в квалификации, которую в четвертый раз подряд выиграл Леклер. К слову, монегаск стал первым со времен Михаэля Шумахера, кому покорилось подобное достижение.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл четвертую квалификацию подряд, но это не помогло ему стать первым в воскресной гонке

В кои-то веки неожиданностью стало второе место на стартовой решетке лидера сезона Льюиса Хэмилтона, сумевшего опередить на "Мерседесе" Феттеля. В немецкой команде не скрывали, что предпочли бы дождь во время гонки, который смог бы внести элемент непредсказуемости.

На дождь рассчитывал и наш Даниил Квят. Домашний этап стал для него испытанием на психологическую устойчивость. Еще неделю назад, сразу после Гран-при Сингапура, было объявлено, что из-за смены силовой установки на болиде россиянин будет наказан стартом с последнего ряда, но на этом злоключения Даниила не закончились. Уже в Сочи вместо трех тренировочных сессий Квят из-за технических сбоев по факту провел лишь одну. В итоге россиянину снова поменяли мотор. А поскольку соответствующая процедура небыстрая, квалификацию Даниил наблюдал с капитанского мостика. "Мы не участвовали в квалификации, потому что она все равно была нам не нужна, - грустно шутил в разговоре с журналистами гонщик. А еще Международная федерация автоспорта запретила нашему пилоту использовать в гонке шлем с дизайном, приготовленным специально для домашнего Гран-при. Мол, шлем с раскраской, отличной от обычного, дозволяется надевать лишь раз в сезоне, и Квят это право уже использовал.

Серые облака, затянувшие небо над Олимпийским парком в пятницу и субботу, давали все основания ждать пасмурной погоды и в день гонки. Но в воскресенье вопреки всем прогнозам из-за туч вдруг выглянуло солнце, и стало ясно: дождя ждать не стоит.

Но и без него старт получился весьма зрелищным. Феттель уже на первых десятках метров обогнал не только Хэмилтона, но и напарника по команде и вышел в лидеры пелотона. Классно стартовал и Даниил Квят, одним махом перескочивший с 20-й строчки, почти из Москвы, как выразился сам Даня, на 15-ю.

Не обошлось и без аварии. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") умудрился повредить сразу два болида - Ромена Грожана ("Хаас") и Даниэля Риккардо ("Рено"). Первый сошел сразу, второй чуть позже. Но это был не самый драматичный момент дня. На 26-м круге из-за технических проблем свой болид пришлось остановить Феттелю. Разочарование немца было видно даже на телеэкране: он театрально спрыгнул с болида и отправился в боксы.

Ну а гонку уже привычно для себя возглавил Льюис Хэмилтон. Учитывая то, что позади его подстраховывал шедший вторым Боттас, британцу не составило труда финишировать первым. А оставшийся пилот "Феррари" Леклер довольствовался лишь третьей ступенькой пьедестала.

А что же Квят? Даниил провел хорошую гонку, обогнал нескольких соперников, в том числе напарника по команде француза Пьера Гасли, но добраться до очковой зоны так и не смог, закончив выступление на 12-м месте.

Квят был не единственным нашим соотечественником, выступавшим в эти дни на "Сочи Автодроме". С учетом заездов в младших сериях на трассе соревновались еще четыре российских гонщика. Самым успешным из них оказался 20-летний Роберт Шварцман, являющийся членом Академии "Феррари", который в Олимпийском парке Сочи оформил чемпионство в "Формуле-3".