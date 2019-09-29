3 сентября представители Huawei Technologies Co Ltd заявили, что компания поставила более 200 000 базовых станций 5G по всему миру, что позволило ей стать ведущей среди других мировых производителей технологий для сверхбыстрой передачи данных, несмотря на все ограничения со стороны США.
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Председатель правления и директор Huawei по стратегическому маркетингу Уильям Сюй заявил, что поставка более 200 000 базовых станций 5G стала заметным шагом вперед по сравнению с предыдущим объявлением компании о поставках 150 000 базовых станций в конце июня. Huawei заключила более 50 коммерческих контрактов на поставку 5G-оборудования с перевозчиками по всему миру.