3 сентября представители Huawei Technologies Co Ltd заявили, что компания поставила более 200 000 базовых станций 5G по всему миру, что позволило ей стать ведущей среди других мировых производителей технологий для сверхбыстрой передачи данных, несмотря на все ограничения со стороны США.

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