Изменился список документов для приема на работу

Теперь вместо карточки СНИЛС с номером индивидуального лицевого счета работнику нужно предоставить электронный документ. Его роль выполняет уведомление из ПФР.

Стандартные зеленые бумажные карточки СНИЛС перестали выдавать в апреле этого года, их заменил электронный документ. Данные о своем страховом номере индивидуального лицевого счета можно получить в качестве уведомления из ПФР. В нем указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: фамилия, имя и отчество работника, страховой номер, дата и место рождения, пол, а также дату регистрации в системе индивидуального учета.

Обратиться за уведомлением можно через личный кабинет на сайте ПФР, на портале госуслуг и через территориальный орган Пенсионного фонда, а также в МФЦ.