1 октября Китайская Народная Республика отмечает 70-летний юбилей со дня своего образования, в связи с чем "Китайский взгляд" публикует материалы о том, как Китай взаимодействует с миром, и о роли, которую некоторые регионы сыграли в развитии страны.

Синьцзян-Уйгурский автономный район, занимающий одну шестую часть территории Китая и граничащий с восемью странами, был ключевым звеном на древнем Шелковом пути. Многие древние королевства процветали благодаря знаменитому торговому маршруту, соединяющему Китай, Среднюю Азию и Европу.

Богатство, которое раньше приносил Шелковый путь, теперь приносит инициатива "Один пояс - один путь", благодаря которой работники и предприятия, расположенные по его маршруту, получают прибыль.

Радикальная трансформация сухопутного порта Хоргос Или-Казахского автономного округа, который вырос в пустыне Гоби всего за пять лет, - это один из самых громких успехов этой инициативы.

Юй Чэнчжун, исполнительный директор международной торговой компании Jinyi International Trade, которая экспортирует фрукты и овощи из Китая в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Россию, пожинает плоды нового Шелкового пути. Самого Юя здесь называют "фруктовым королем".

"Фрукты, поставляемые из Или, могут прибыть на рынки в Алматы в Казахстане из Хоргоса за шесть с половиной часов, - говорит он. - Это прекрасный пример эффективности инициативы". Юй впервые услышал о Хоргосе, который находится в 300 километрах от Алматы, когда продавал фрукты казахстанским оптовым покупателям на рынке в Инине в 1999 году. Позже ему в голову пришла идея перенести свой бизнес в приграничный город. На монгольском языке название Хоргос значит "там, где проходит караван верблюдов", а на казахском - "страна богатства".

Юй говорит, что, когда он впервые приехал в Хоргос в 2000 году, город произвел на него впечатление слаборазвитого аванпоста посреди пустыни. "Кроме нескольких одноэтажных зданий и магазинчиков, в Хоргосе была только пустыня Гоби, город был всего лишь сухопутным портом". Инициатива "Один пояс - один путь" была предложена Председателем Си Цзиньпином во время его визита в Казахстан в 2013 году. Юй стал свидетелем того, как она стала реальностью.

"Когда я впервые приехал в Хоргос, таможне потребовалось не менее двух дней для очистки товаров, направляющихся в Казахстан. Теперь это занимает всего два часа благодаря улучшенной системе таможенного оформления и упрощенным процедурам, которые были введены в рамках инициативы. Время во фруктовом бизнесе - это деньги".

Когда в 2010 году Юй основал компанию, ее оборот составлял 30 миллионов долларов в год. В прошлом году он достиг 260 миллионов долларов. "Инициатива "Один пояс - один путь" - это бесценная возможность для бизнесменов и всего Синьцзяна", - говорит Юй. На его глазах также произошло стремительное развитие Хоргоса, особенно когда 26 июня 2014 года Государственный совет решил превратить простой сухопутный порт в город, который в рамках инициативы "Один пояс - один путь" вносил бы вклад в развитие Синьцзяна.

В настоящее время население города составляет 86 500 человек.

Количество торговых и транспортных компаний, которым нужны наши услуги, возросло после введения инициативы "Один пояс - один путь"

"Построили новые дороги и здания. Молодой город на новом Шелковом пути постепенно формировался на моих глазах. Это было невероятно". Чтобы еще больше увеличить объемы торговли и облегчить процесс таможенного оформления, порт Хоргоса перенесли на новое место. Новый наземный порт - это ключевое звено трансконтинентальной скоростной автомагистрали протяженностью 8 455 км, соединяющей Ляньюньган в провинции Цзянсу в восточном Китае с Санкт-Петербургом в России.

Скоростная автомагистраль открылась 27 сентября прошлого года вместе с новым сухопутным портом Хоргос, который может одновременно очищать четыре контейнеровоза вместо одного, как было раньше.

С момента открытия скоростной автомагистрали время перевозки из Хоргоса в Алматы сократилось с 8,5 до 4,5 часа. По словам Юя, расходы на транспортировку одного контейнеровоза снизились с 2 000 долларов США до 1 300 долларов США. Бизнес компаний-посредников, таких, как Jiudinglong Logistic в Хоргосе, тоже быстро развивается благодаря большому объему перевозимых товаров. Их стоянка заполнена контейнеровозами с казахстанскими номерами, ожидающими прибытия груза. Компания хранит товары, которые затем грузят на грузовые автомобили и перевозят в страны Центральной Азии и Россию по новой скоростной автомагистрали.

"Когда мы начали этот бизнес в 2010 году, мы грузили от 1 000 до 2 000 тонн товаров в месяц", - говорит менеджер компании Ся Жуйчжи. - Теперь мы обрабатываем не менее 10 тысяч тонн товаров в месяц". По его словам, дела идут настолько хорошо, что они строят новый склад возле сухопутного порта. Ся и его семья переехали в Хоргос два года назад.

"Количество торговых и транспортных компаний, которым нужны наши услуги, возросло после введения инициативы "Один пояс - один путь". Благодаря инициативе город быстро развивался, и я уверен в его будущем", - говорит Ся.

Благодаря показателям 19 сухопутных портов по всему региону объем внешней торговли в Синьцзяне в первой половине года вырос на 10,7 процента в годовом исчислении. По данным Главного таможенного управления, этот показатель на 6,8 процентного пункта превышает национальный показатель за тот же период.

Заместитель председателя народного правительства СУАР Чжан Чуньлинь говорит: "Синьцзян будет развивать экономический пояс вдоль портовых районов, чтобы мы могли полностью поддержать дальнейший рост в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Сельскохозяйственная продукция стала важным элементом внешней торговли Синьцзяна. По данным таможенного управления, в течение первых шести месяцев с.г. регион импортировал и экспортировал сельскохозяйственной продукции на 2,47 миллиарда юаней (350 миллионов долларов), что на 30,1 процента больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Торговый конфликт Китая с США заставил людей осознать, что торговый путь, связывающий Китай, Среднюю Азию и Европу, важнее, чем когда-либо, говорит Лю Синьцзин, менеджер компании Horgos Jinhe Biotechnology.

Компания, основанная в 2016 году, импортирует из Казахстана соевые бобы и перерабатывает их в сырье для производства антибиотиков.

"Мы решили приехать в Хоргос из-за его географического положения и льготной налоговой политики для предприятий, - говорит Лю. - Мы видим потенциал в инициативе "Один пояс - один путь" и рынках Средней Азии".

25 июля Главное таможенное управление сняло ограничения и позволило импортировать соевые бобы со всей России на китайский рынок. "Укрепление сельскохозяйственного сотрудничества со странами Средней Азии и Россией будет становиться все важнее для Китая, - говорит Лю. - Это также создаст новые возможности для бизнеса".

Торговцы и бизнесмены по обе стороны границы также пользуются уникальной зоной свободной торговли. Ранним утром люди выстраиваются в длинную очередь за пределами зоны проверки безопасности Хоргосского центра международного приграничного сотрудничества, который занимает 5 квадратных километров и заполнен рынками.

Расположенный на границе между Китаем и Казахстаном, центр претендует на звание единственной в мире трансграничной зоны свободной торговли.

В нем разрешено неограниченное перемещение персонала, транспортных средств и товаров из двух стран. Посетителям не нужны визы, и они платят маленький налог или не платят его вообще.