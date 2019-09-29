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29.09.2019 12:07
Рубрика: Общество

Кардиохирург дал три простых совета о сохранении здоровья сердца

Текст: Руслан Мельников
Выполнение всего трех простых рекомендаций специалистов поможет избежать проблем с сердечно-сосудистой системой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О секрете сохранения здоровья сердца "Вечерней Москве" рассказал кардиохирург и президент общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия. По его словам, сердечники болеют в основном из-за неправильного образа жизни.

Фото: iStock
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Лео Бокерия рекомендует бросить курить. "Причем сразу, не тянуть", - добавляет он. Особенно это касается женщин. Им, как отмечает специалист, сложнее отказаться от вредной привычки. Лео Бокерия подчеркнул, что заменять курение электронными сигаретами не нужно. Они также наносят вред.

Кроме того следует соблюдать постоянный режим сна и питания и спать не менее семи часов. Еще один совет - проявлять физическую активность. Причем самым простым и доступным ее способом является обыкновенная ходьба. Для начала рекомендуется проходить хотя бы два часа в неделю в комфортном, но не расслабленном темпе. Впоследствии, кстати, многие "ходоки" начинают заниматься и другими видами спорта.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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