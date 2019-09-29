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29.09.2019 21:24
Рубрика: Экономика

Китай будет импортировать соевый шрот из России

Российская газета - Спецвыпуск № 218(7976)
Китай разрешил импорт из России соевого шрота, свекловичного жома, рапсового и подсолнечного шрота, сообщило Главное таможенное управление Китая 5 сентября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экспортеры ингредиентов кормов для животных должны пройти проверку и получить одобрение российских властей и зарегистрироваться в контролирующих органах Китая, сообщили в управлении.

Это стало возможным после того, как управление объявило в июле, что Китай расширит импорт сои и пшеницы из России. По словам отраслевых экспертов, ввоз большего количества соевых продуктов из России поможет Китаю удовлетворить внутренний спрос на корм для животных и рыб.

Структура российско-китайской торговли постоянно расширяется
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