Китай разрешил импорт из России соевого шрота, свекловичного жома, рапсового и подсолнечного шрота, сообщило Главное таможенное управление Китая 5 сентября.

Экспортеры ингредиентов кормов для животных должны пройти проверку и получить одобрение российских властей и зарегистрироваться в контролирующих органах Китая, сообщили в управлении.

Это стало возможным после того, как управление объявило в июле, что Китай расширит импорт сои и пшеницы из России. По словам отраслевых экспертов, ввоз большего количества соевых продуктов из России поможет Китаю удовлетворить внутренний спрос на корм для животных и рыб.