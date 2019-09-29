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Рубрика: В мире

Кольцо Калигулы из сапфира выставили на аукционе в Лондоне

Текст: Андрей Васильев

Изысканное кольцо с сапфиром, которое, как полагают, принадлежало римскому императору Калигуле, поступило в продажу за 500 000 фунтов стерлингов, сообщает The Daily Mail.

Небесно-голубой гололит сделан из одного куска камня. Считается, что лицо, выгравированное на ободке кольца, - четвертая и последняя жена Калигулы Цезония. Согласно римскому историку Севтонию, она была настолько прекрасна, что император выставлял ее напоказ перед своими войсками, а иногда - обнаженной перед друзьями. Калигула правил с 37 года нашей эры до его убийства четыре года спустя. Цезония погибла почти сразу после убийства своего мужа офицерами преторианской гвардии во главе с Кассием Хереей.

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Кольцо Калигулы находилось в коллекции графа Арундела с 1637 по 1762 годы, после чего оно стало одной из знаменитых "жемчужин Мальборо". Это была коллекция из 800 гравированных драгоценностей, собранных политиком Джорджем Спенсером, 4-м графом Мальборо, в конце 18-го и начале 19-го века. Они были проданы в 1875 году Джоном Уинстоном Спенсером-Черчиллем, 7-м герцогом Мальборо, чтобы заплатить за ремонт в его родовом гнезде - Бленхеймском дворце в Оксоне. Коллекция была полностью куплена Дэвидом Бромилоу из Биттесвелл Холл в Лестершире за 35 000 фунтов стерлингов (что эквивалентно 2,2 миллиона фунтов стерлингов в сегодняшних ценах).

Факты истории

Калигула родился под именем Гай Юлий Цезарь Германик в 12 году от известного римского генерала Германика и его жены Агриппины Старшей. Ему дали прозвище Калигула, или "маленький ботинок", из-за крошечной обуви, которую он носил. Ему было всего 24 года, когда он стал римским императором в 37 году после того, как его мать и братья умерли в тюрьме по обвинению в государственной измене. Затем его двоюродный дедушка Тиберий усыновил его и сделал его и его сына равными наследниками империи. Хотя его назначение первоначально приветствовалось Римом, серьезная болезнь сказалась на психическом здоровье Калигулы. Историки цитируют его ключевую фразу: "Помните, что я имею право делать все, что хочу кому-либо". Его роскошный образ жизни истощил римскую сокровищницу быстрее, чем он мог пополнить ее налогами и доходами от вымогательства. В 41 году Калигула был зарезан вместе со своей женой и дочерью.

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